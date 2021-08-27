Беспрецедентно отважный поступок. Президент поздравил пловца Владислава Шулико

Садыр Жапаров, находящийся с рабочей поездкой в Баткенской области, позвонил Владиславу Шулико и поздравил его с успешным заплывом и установлением мирового рекорда. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он отметил, что Владислав Шулико совершил беспрецедентный отважный поступок, поставил мировой рекорд — переплыл озеро Иссык-Куль в длину — 181 километр.

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«Все кыргызстанцы и я в том числе следили и переживали на протяжении всех шести дней, что длился ваш заплыв. С большой радостью и волнением воспринял новость о вашем поставленном рекорде. Вы — наша большая гордость. Ранее до вас никто не совершал подобного заплыва. Ваше мастерство, упорство и воля прославить Родину — Кыргызскую Республику помогли достичь поставленной цели», — подчеркнул во время разговора с Владиславом Шулико Садыр Жапаров.

Глава государства пожелал пловцу Владиславу Шулико крепкого здоровья, новых достижений и всего самого доброго.