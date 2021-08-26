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Спорт

Переплыть Иссык-Куль. Владиславу Шулико осталось преодолеть 30 километров

Кыргызстанец Владислав Шулико, решивший переплыть Иссык-Куль в длину и установить мировой рекорд, максимально приблизился к финишу. Спортсмену осталось преодолеть 30 километров150 километров заплыва остались позади. Об этом 24.kg сообщила сопровождающая его команда.

«Сегодня в 7.30 Владислав продолжил заплыв. Сейчас он находится на уровне береговой линии села Кош-Коль. Чоткал и Тамчи остались позади. Погода хорошая. Спортсмен настроен решительно. По прогнозам, он должен прийти к финишу завтра в обед. Но это зависит от множества факторов», — проинформировали редакцию.

Напомним, Владислав Шулико стартовал 22 августа в 7.30 в Караколе. Мастер спорта по плаванию планирует переплыть Иссык-Куль максимум за пять дней и финишировать в Балыкчи.

По данным МЧС, с 22 по 27 августа в рамках проекта Issyk-Kul Swim 181 привлечены пять водолазов на двух моторных лодках для сопровождения кыргызстанского пловца, намеревающегося установить новый мировой рекорд.
Ссылка: https://24.kg/sport/205225/
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