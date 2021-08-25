Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико преодолел 115 километров

Кыргызстанец Владислав Шулико, решивший переплыть Иссык-Куль в длину и установить мировой рекорд, на сегодня преодолел 115 километров . Об этом 24.kg сообщили организаторы заплыва.

«Сам Владислав и сопровождающая его команда находятся на моральном подъеме. С учетом такой же скорости вероятность того, что завтра он максимально приблизится к финишу, очень высока. Надеемся на устойчивую погоду», — проинформировали редакцию.

По признанию самого Владислава Шулико, вчерашний день ему дался очень трудно. Сказались плохая погода и накопившаяся усталость. Некоторые опасения высказал и сопровождающий его врач.

Фото предоставлено организаторами заплыва. Владислав Шулико

«Несмотря на растяжение связок обоих плечевых суставов и локтевого сустава, гипертонус мышц спины, он держится молодцом и рвется в бой. В начале заплыва была проблема с судорогами икроножных мышц, но мы ее решили, внеся корректировки в питание. Это если говорить о физическом состоянии. Мы внимательно следим и за моральным настроем Владислава. Ему сейчас очень важна поддержка кыргызстанцев. Поднимаясь на борт корабля в часы отдыха, он внимательно отслеживает новости, читает комментарии. Это очень помогает ему. Представьте, насколько непросто, плывя весь день, оставаться наедине со своими мыслями», — процитировали слова врача команды организаторы заплыва.

Отмечается, что при удачном финише констатация рекорда произойдет по результатам видеофиксации всех дней заплыва и подтверждения от сопровождающей пловца группы людей. Эта процедура может затянуться на несколько месяцев, так как потребует пересмотра всех видеозаписей и оформления документов.

Напомним, Владислав Шулико стартовал 22 августа в 7.30 в Караколе. Мастер спорта по плаванию планирует переплыть Иссык-Куль максимум за пять дней и финишировать в Балыкчи.

По данным МЧС, с 22 по 27 августа в рамках проекта Issyk-Kul Swim 181 привлечены пять водолазов на двух моторных лодках для сопровождения кыргызстанского пловца, намеревающегося установить новый мировой рекорд.