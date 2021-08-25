21:04
USD 84.64
EUR 99.27
RUB 1.14
Спорт

Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико преодолел 115 километров

Кыргызстанец Владислав Шулико, решивший переплыть Иссык-Куль в длину и установить мировой рекорд, на сегодня преодолел 115 километров. Об этом 24.kg сообщили организаторы заплыва.

«Сам Владислав и сопровождающая его команда находятся на моральном подъеме. С учетом такой же скорости вероятность того, что завтра он максимально приблизится к финишу, очень высока. Надеемся на устойчивую погоду», — проинформировали редакцию.

По признанию самого Владислава Шулико, вчерашний день ему дался очень трудно. Сказались плохая погода и накопившаяся усталость. Некоторые опасения высказал и сопровождающий его врач.

предоставлено организаторами заплыва
Фото предоставлено организаторами заплыва. Владислав Шулико
«Несмотря на растяжение связок обоих плечевых суставов и локтевого сустава, гипертонус мышц спины, он держится молодцом и рвется в бой. В начале заплыва была проблема с судорогами икроножных мышц, но мы ее решили, внеся корректировки в питание. Это если говорить о физическом состоянии. Мы внимательно следим и за моральным настроем Владислава. Ему сейчас очень важна поддержка кыргызстанцев. Поднимаясь на борт корабля в часы отдыха, он внимательно отслеживает новости, читает комментарии. Это очень помогает ему. Представьте, насколько непросто, плывя весь день, оставаться наедине со своими мыслями», — процитировали слова врача команды организаторы заплыва.

Отмечается, что при удачном финише констатация рекорда произойдет по результатам видеофиксации всех дней заплыва и подтверждения от сопровождающей пловца группы людей. Эта процедура может затянуться на несколько месяцев, так как потребует пересмотра всех видеозаписей и оформления документов.

Напомним, Владислав Шулико стартовал 22 августа в 7.30 в Караколе. Мастер спорта по плаванию планирует переплыть Иссык-Куль максимум за пять дней и финишировать в Балыкчи.

По данным МЧС, с 22 по 27 августа в рамках проекта Issyk-Kul Swim 181 привлечены пять водолазов на двух моторных лодках для сопровождения кыргызстанского пловца, намеревающегося установить новый мировой рекорд.
Ссылка: https://24.kg/sport/205158/
просмотров: 537
Версия для печати
Материалы по теме
Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико преодолел 87 километров и взял паузу
Опасно для жизни. Отдыхающие на Иссык-Куле жалуются на владельцев аттракционов
Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико преодолел 70 из 180 километров
На Иссык-Куле образовалась многокилометровая пробка
На Иссык-Куле мужчина пошел собирать грибы и пропал. Его нашли мертвым
На Иссык-Куле людям с инвалидностью подарили новые спецколяски
Заседание межправсовета ЕАЭС. На Иссык-Куле будут временно перекрывать дороги
На Иссык-Куле утонул 18-летний парень
Марипов прокомментировал свою поездку на Audi-100 по дорогам Иссык-Куля
Опасно для жизни. Отдыхающие на Иссык-Куле просят наказать арендаторов скутеров
Популярные новости
Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико преодолел 87&nbsp;километров и&nbsp;взял паузу Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико преодолел 87 километров и взял паузу
Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико преодолел 70&nbsp;из&nbsp;180 километров Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико преодолел 70 из 180 километров
Молодец! Айсулуу Тыныбекова приняла решение участвовать в&nbsp;Олимпиаде-2024 Молодец! Айсулуу Тыныбекова приняла решение участвовать в Олимпиаде-2024
Снайперы &laquo;Альфы&raquo; стали лучшими среди спецподразделений Кыргызстана Снайперы «Альфы» стали лучшими среди спецподразделений Кыргызстана
Бизнес
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
25 августа, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 августа: ночью уже прохладно Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 августа: ночью уже п...
20:47
Восхождение кыргызстанца Эдуарда Кубатова на Эверест задокументировано в Непале
20:41
Инспектор представительства института омбудсмена задержан за взятку — ГКНБ
20:31
Борт Минобороны РФ доставил в Кант эвакуированных из Афганистана кыргызстанцев
20:25
Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико преодолел 115 километров