В медальном зачете Олимпиады Кыргызстан оказался на 70-м месте

В неофициальном медальном зачете Олимпиады Кыргызстан оказался на 70-й позиции.

Вчера в Токио состоялась церемония закрытия Игр-2020. Среди стран Центральной Азии успешнее всего выступила национальная сборная Узбекистана — три золотые и две бронзовые медали. По итогам она оказалась на 32-м месте.

70-я позиция у олимпийской сборной Кыргызстана — два серебра и одна бронза.

Казахстану досталось 83-е место. Как сообщают СМИ РК, это худший результат, когда впервые в истории страны казахстанские спортсмены не смогли завоевать золотые и серебряные награды летней Олимпиады.

Всего в медальном зачете указано 86 стран мира. Таджикистан в него не вошел. Сборная РТ не смогла завоевать ни одной медали ни в одном из видов спорта Игр-2020.