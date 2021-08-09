09:00
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Спорт

В медальном зачете Олимпиады Кыргызстан оказался на 70-м месте

В неофициальном медальном зачете Олимпиады Кыргызстан оказался на 70-й позиции.

Вчера в Токио состоялась церемония закрытия Игр-2020. Среди стран Центральной Азии успешнее всего выступила национальная сборная Узбекистана — три золотые и две бронзовые медали. По итогам она оказалась на 32-м месте.

70-я позиция у олимпийской сборной Кыргызстана — два серебра и одна бронза.

Казахстану досталось 83-е место. Как сообщают СМИ РК, это худший результат, когда впервые в истории страны казахстанские спортсмены не смогли завоевать золотые и серебряные награды летней Олимпиады.

Всего в медальном зачете указано 86 стран мира. Таджикистан в него не вошел. Сборная РТ не смогла завоевать ни одной медали ни в одном из видов спорта Игр-2020.
Ссылка: https://24.kg/sport/203450/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Олимпиада-2020. Айсулуу Тыныбекова попросила прощение у кыргызстанцев
Чествование призеров Олимпиады-2020. Президент объявил выговор главе Минкульта
Садыр Жапаров похвалил олимпийцев, обещал награды и ни слова о поддержке спорта
Чествование призеров Олимпиады-2020 на площади Ала-Тоо. Как это было
Олимпиада-2020. На площади Ала-Тоо готовятся к возвращению нашей сборной
Олимпиада-2020. Кыргызстанка Дарья Маслова пробежала марафон
Айсулуу Тыныбекова опубликовала видеообращение. Что она сказала кыргызстанцам
Мэрия Бишкека позвала на встречу с участниками Олимпийских игр
Олимпиада-2020. Борец Эрназар Акматалиев не вышел в четвертьфинал
Олимпиада-2020. Айаал Лазарев проиграл в утешительном турнире по борьбе
Популярные новости
Международная федерация борьбы назвала Айсулуу Тыныбекову творцом истории Международная федерация борьбы назвала Айсулуу Тыныбекову творцом истории
Олимпиада-2020. Кыргызстанка Дарья Маслова пробежала марафон Олимпиада-2020. Кыргызстанка Дарья Маслова пробежала марафон
МОК потребовал объяснений от&nbsp;Первого канала за&nbsp;оскорбление участников Олимпиады МОК потребовал объяснений от Первого канала за оскорбление участников Олимпиады
Сборная Кыргызстана по&nbsp;женской борьбе завершила выступления на&nbsp;Олимпийских играх Сборная Кыргызстана по женской борьбе завершила выступления на Олимпийских играх
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
9 августа, понедельник
08:58
Это экоцид. Влад Ушаков показал, как Чуйская долина становится зоной бедствия Это экоцид. Влад Ушаков показал, как Чуйская долина ста...
08:44
В медальном зачете Олимпиады Кыргызстан оказался на 70-м месте
08:26
МИД готовится к форуму ректоров вузов Кыргызстана и России
08:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 августа: в Бишкеке без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры
18:30
9 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:40
Дело «Кумтора». Бывший президент Аскар Акаев покинул Бишкек и улетел в Москву
17:00
Футболист Лионель Месси не сдержал слезы на прощальной пресс-конференции