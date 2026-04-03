Чемпионат Азии: объявлен состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе

В Бишкеке с 6 по 12 апреля пройдет чемпионат Азии по спортивной борьбе. Турнир объединит сильнейших спортсменов континента и состоится в спортивном комплексе «Жаштык Арена».

Соревнования пройдут по трем дисциплинам: греко-римская, вольная и женская борьба. Ожидается участие около 350 спортсменов, которые разыграют 30 комплектов медалей.

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе выступит в следующем составе:

  • до 55 килограммов — Улан Муратбек уулу;
  • до 60 килограммов — Курманбек Жапаров;
  • до 63 килограммов — Автандил Таалайбек уулу;
  • до 67 килограммов — Раззак Бейшекеев;
  • до 72 килограммов — Амантур Исмаилов;
  • до 77 килограммов — Акжол Махмудов;
  • до 82 килограммов — Ырыскелди Максатбек уулу;
  • до 87 килограммов — Асан Жанышов;
  • до 97 килограммов — Мелис Айтбеков;
  • до 113 килограммов — Роман Ким.

Главный тренер команды — Улукбек Карачолоков, старший тренер — Арсен Эралиев.
