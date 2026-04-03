Чемпионат Азии: объявлен состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе

В Бишкеке с 6 по 12 апреля пройдет чемпионат Азии по спортивной борьбе. Турнир объединит сильнейших спортсменов континента и состоится в спортивном комплексе «Жаштык Арена».
Соревнования пройдут по трем дисциплинам: греко-римская, вольная и женская борьба. Ожидается участие около 350 спортсменов, которые разыграют 30 комплектов медалей.
Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе выступит в следующем составе:
- до 55 килограммов — Улан Муратбек уулу;
- до 60 килограммов — Курманбек Жапаров;
- до 63 килограммов — Автандил Таалайбек уулу;
- до 67 килограммов — Раззак Бейшекеев;
- до 72 килограммов — Амантур Исмаилов;
- до 77 килограммов — Акжол Махмудов;
- до 82 килограммов — Ырыскелди Максатбек уулу;
- до 87 килограммов — Асан Жанышов;
- до 97 килограммов — Мелис Айтбеков;
- до 113 килограммов — Роман Ким.
Главный тренер команды — Улукбек Карачолоков, старший тренер — Арсен Эралиев.