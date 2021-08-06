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Спорт

МОК потребовал объяснений от Первого канала за оскорбление участников Олимпиады

Международный олимпийский комитет потребовал объяснений от российского Первого канала и телеканала «Россия 1», оскорбивших в эфире ЛГБТ-спортсменов, участвующих в соревнованиях в Токио.

В заявлении МОК подчеркнуто, что на Олимпийских играх «нет места дискриминации» и организация приветствует их разнообразие и инклюзивность.

Ранее в программах «Время покажет» на Первом канале и «60 минут» на телеканале «Россия 1» их участники оскорбили британского прыгуна в воду, открытого гея Тома Дейли, завоевавшего на Олимпиаде золотую медаль, и трансгендерную участницу соревнований по тяжелой атлетике новозеландку Лорел Хаббард.

В частности, депутат российской Госдумы Алексей Журавлев, комментируя участие в Играх в Токио представителей ЛГБТ, использовал слова «мразь» и «гомики», член высшего совета партии «Единая Россия» и заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой назвал их «извращенцами», а ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев, надев в эфире парик с двумя косичками, охарактеризовал трансгендеров как «психопатов», которых «надо лечить».
Ссылка: https://24.kg/sport/203340/
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