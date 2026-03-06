МВД не нашло причин для запрета фестиваля KOLFEST

МВД не выявило фактов пропаганды ЛГБТ и употребления наркотиков на территории фестиваля KOLFEST. Об этом сообщила команда проекта по итогам рабочей встречи с представителями Министерства внутренних дел и сотрудниками ОВД Тонского района.

В ходе проверки официально отмечено, что оснований для запрета фестиваля не имеется. Стороны подчеркнули важность разъяснительной работы среди гостей о необходимости уважительного отношения к культуре, традициям и общественным ценностям кыргызского народа. Организаторы подтвердили, что этот принцип является ключевым для их международной платформы.

Вместе с тем команда KOLFEST заявила, что попытки дискредитации мероприятия в информационном пространстве исходят от лиц, связанных с другими фестивалями на южном берегу Иссык-Куля. По их мнению, за призывами к запрету стоит желание устранить конкуренцию, что негативно влияет на туристический имидж страны и противоречит государственной стратегии развития «Кыргызстан-2030».

Организаторы заметили, что фестиваль направлен на развитие музыки, современного искусства и международного туризма, и они всегда готовы к открытому конструктивному диалогу с властями и местным сообществом.

Ранее депутат Болот Сагынаев призвал МВД и Минкультуры запретить KOLFEST, сославшись на жалобы местных жителей о «неподобающем поведении» участников прошлых лет и якобы обнаруженных на месте наркотиках.

Организаторы назвали эти обвинения необоснованными. Фестиваль запланирован на 24-26 июля 2026 года в Тонском районе.