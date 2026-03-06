10:42
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Общество

МВД не нашло причин для запрета фестиваля KOLFEST

МВД не выявило фактов пропаганды ЛГБТ и употребления наркотиков на территории фестиваля KOLFEST. Об этом сообщила команда проекта по итогам рабочей встречи с представителями Министерства внутренних дел и сотрудниками ОВД Тонского района.

В ходе проверки официально отмечено, что оснований для запрета фестиваля не имеется. Стороны подчеркнули важность разъяснительной работы среди гостей о необходимости уважительного отношения к культуре, традициям и общественным ценностям кыргызского народа. Организаторы подтвердили, что этот принцип является ключевым для их международной платформы.

Вместе с тем команда KOLFEST заявила, что попытки дискредитации мероприятия в информационном пространстве исходят от лиц, связанных с другими фестивалями на южном берегу Иссык-Куля. По их мнению, за призывами к запрету стоит желание устранить конкуренцию, что негативно влияет на туристический имидж страны и противоречит государственной стратегии развития «Кыргызстан-2030».

Организаторы заметили, что фестиваль направлен на развитие музыки, современного искусства и международного туризма, и они всегда готовы к открытому конструктивному диалогу с властями и местным сообществом.

Читайте по теме
Пропаганда ЛГБТ. Депутат призвал запретить проведение Kolfest

Ранее депутат Болот Сагынаев призвал МВД и Минкультуры запретить KOLFEST, сославшись на жалобы местных жителей о «неподобающем поведении» участников прошлых лет и якобы обнаруженных на месте наркотиках.

Организаторы назвали эти обвинения необоснованными. Фестиваль запланирован на 24-26 июля 2026 года в Тонском районе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364807/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Пропаганда ЛГБТ. Депутат призвал запретить проведение Kolfest
Президент Казахстана подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Сенат Казахстана одобрил поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
В Казахстане депутаты мажилиса проголосовали за запрет пропаганды ЛГБТ
ГКНБ закрыл клубы в Бишкеке за ЛГБТ-пропаганду и распространение «аптечки»
Disney отказывается от использования расово разнообразных персонажей
Защита от дискриминации. Депутат считает, что законом могут воспользоваться ЛГБТ
Кыргызстанда ЛГБТ пропагандасына тыюу салынды
Традиции, ценности, внешний враг. Какие нарративы пропаганды используют власти
В Кыргызстане в 2022 году зарегистрирован 31 случай нарушений прав ЛГБТ
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Бизнес
Особые цены на&nbsp;особенные подарки: в&nbsp;офисах Beeline идет распродажа iPhone Особые цены на особенные подарки: в офисах Beeline идет распродажа iPhone
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
6 марта, пятница
10:42
На фоне войны на Ближнем Востоке цены на авиатопливо в Азии резко выросли На фоне войны на Ближнем Востоке цены на авиатопливо в ...
10:40
В Кыргызстан прибыл эвакуационный рейс из Омана с 85 гражданами
10:32
В Джалал-Абадской области должник за неуплату алиментов осужден на два года
10:26
МВД не нашло причин для запрета фестиваля KOLFEST
10:22
В КР всем детям до трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ