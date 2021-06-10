Красотка из «Локомотива»: как для девушки футбол стал жизнью

Кристина Машкова защищает цвета футбольного «Локомотива» и национальной сборной России. Об этом пишет РИА Новости.

Одна из самых сильных защитниц российского чемпионата стала увлекаться футболом с восьми лет. По воспоминаниям Кристины, любовь к игре привил ее первый тренер. «С тех пор и по сей день футбол — моя неотъемлемая часть жизни», — говорит она.

«Для моей семьи это стало неожиданностью: я была маленькой, хрупкой девочкой, зачем мне футбол? Но против никто не был — скорее, просто удивление. Уже на первой тренировке я поняла, что футбол — это мое и что я хочу продолжать заниматься этим спортом», — рассказала Кристина Машкова.

Кристина пять лет занималась в академии «Чертаново», а затем обучалась в училище Олимпийского резерва. Там будущую футболистку сборной России заметили представители клуба «Россиянка», где и произошел дебют спортсменки.

Позже Кристина Машкова провела несколько лет в клубах «Зоркий» и «Мордовочка», в карьере футболистки числится и клуб БИИК из Казахстана. Там она стала чемпионом страны, дважды помогла команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а помимо этого, одержать сенсационную победу над «Барселоной» со счетом 3:1.

Успешная игра за клуб из Чимкента привлекла внимание скаутов сборной, а также «Рязани-ВДВ» и родного «Чертаново». Выбор пал в пользу первой команды.

После окончания сезона Кристина Машкова приняла решение не продлевать контракт с рязанским коллективом. В январе Кристина сменила игровую подписку, подписав контракт с «Локомотивом».

«В «Локомотиве» знаю практически всех девчонок — с кем-то раньше играла в одной команде, с кем-то знакома по сборной. Очень хочу выиграть с «Локо» чемпионат России: я еще ни разу не становилась чемпионом. Золотая медаль — это настоящая мечта. Что касается личных целей, главное — это провести сезон без замен и травм. Я очень требовательный к себе человек», — заявила спортсменка, комментируя свой переход.

По словам Кристины, ее главное хобби — чтение. «У меня нет какого-то одного любимого жанра — если книга интересная, прочту ее с удовольствием. В основном люблю про спорт. Также смотрю много фильмов — это помогает отвлечься от серьезных дел. В последнее время стала уделять внимание изучению английского языка», — рассказала она.

Девушка очень любит путешествовать и не стесняется демонстрировать самые красивые кадры из своих поездок на странице в Instagram.