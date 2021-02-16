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Спорт

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по дзюдо среди кадетов

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по дзюдо среди кадетов. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула прошел чемпионат КР по дзюдо, в котором приняли участие 483 спортсмена.

«Чемпионы и призеры награждены дипломами и медалями. Чемпионат Кыргызстана проведен дирекцией по олимпийским видам спорта совместно с Федерацией дзюдо. Участники были из пяти областей — Чуйской, Ошской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, а также из Бишкека и Оша», — сказали в госагентстве.
Ссылка: https://24.kg/sport/183585/
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