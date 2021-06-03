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Спорт

Олимпийская чемпионка, ушедшая из синхронного плавания в серфинг

Фото ©Instagram. Анжелика Тиманина

Анжелика Тиманина давно известна любителям спорта. Прославленная синхронистка долгое время была не только капитаном национальной сборной, но и лицом синхронного плавания в России.

Анжелика родилась в Екатеринбурге. Когда девочке было пять лет, родители отвели ее Детско-юношескую спортивную школу. Через некоторое время она переросла ее уровень. Поэтому родители повезли девочку на просмотр в Москву, где Анжелика Тиманина доказала свои способности и попала в школу-интернат олимпийского резерва «Труд».

Первое значительное спортивное достижение ожидало девушку в 2008 году. В дуэте с партнершей Дарьей Коробовой девушка завоевала бронзу на мировом первенстве по водным видам спорта. Через год синхронистка была уже двукратной чемпионкой мира.

Всего в копилке Анжелики Тиманиной 11 побед на чемпионатах мира и золотая медаль Олимпийских игр — 2012 в Лондоне.

В 2016 году летние Олимпийские игры проходят в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Анжелика Тиманина входила в состав национальной команды и должна была участвовать в состязаниях. Но девушка получила сложную травму, в Бразилию не поехала, а затем и вовсе объявила о завершении своей очень успешной карьеры в синхронном плавании.

Однако к удивлению многочисленных поклонников ее таланта Анжелика Тиманина осталась в большом спорте. Девушка решила профессионально заняться серфингом и не прогадала: через год она выиграла первый этап чемпионата России.

«Уникальная история», — так девушка характеризует свой переход из синхронного плавания в серфинг. В сентябре 2019 года Анжелика Тиманина защищала честь страны на чемпионате мира по серфингу в Японии.

Кроме того, она приобрела и вторую профессию: отучилась в Школе телевидения «Останкино» при Московском институте телевидения и радиовещания и получила специальность ведущей новостей на радио и телевидении.

Активная жизнь Анжелики не ограничивается лишь спортом. Она неоднократно участвовала в фотосессиях, попадала на обложки журналов и появлялась на светских мероприятиях.

В 2014 году ее признали самой светской спортсменкой России по версии журнала TATLER.
Ссылка: https://24.kg/sport/196258/
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