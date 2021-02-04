Одна из самых красивых гимнасток мира, которая завершила карьеру

В конце 2020 года стало известно, что одна из самых выдающихся спортсменок мира Александра Солдатова приняла решение завершить карьеру. Эффектная, красивая и соблазнительная, она влюбляла нас в себя и художественную гимнастику, пишет РИА Новости.

Александра родилась 1 июня 1998 года в Стерлитамаке. В художественной гимнастике с пяти лет.

Четырехкратная чемпионка мира завершила карьеру в возрасте 22 лет.

Помимо этого, она выигрывала трижды серебро и один раз бронзу мировых первенств. Является трехкратной чемпионкой Европы.

В феврале 2020-го Александра Солдатова участвовала в гала-концерте, который закрыл московский этап Гран-при. Это выступление стало для нее первым с сентября 2019 года, когда она участвовала в Кубке вызова в португальском Портимао.

На Instagram спортсменки подписаны почти полмиллиона человек. Александра не стесняется демонстрировать свою шикарную растяжку и дразнить подписчиков смелыми фотографиями.