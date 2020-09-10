00:05
USD 79.08
EUR 93.03
RUB 1.04
Спорт

Сибирская красотка: путь от балета и гимнастики до скелетона

Фото © Instagram. Скелетонистка Юлия Канакина

Скелетон (скоростной спуск по ледяному желобу на двухполосных санях на укрепленной раме) у нас не очень популярный вид спорта. И зря, судя по одной из его представительниц — россиянке Юлии Канакиной.

По данным РИА Новости, до 14 лет Юлия занималась в родном Красноярске балетом. Намерения стать примой Большого театра были серьезными, пока в один день не случилась судьбоносная встреча. На урок физкультуры пришел молодой тренер, набирающий ребят в юношескую олимпийскую сборную.

Юлия Канакина получила приглашение на тренировки по художественной гимнастике. Через некоторое время хореограф предупредил о чрезмерных нагрузках и возможных последствиях для здоровья. В результате девушка сменила гимнастику на скелетон.

В 2012 году юную спортсменку пригласили в национальную сборную. В команде Юлия получила от тренера прозвище Арлекин.

В свободное время Юлия старается смотреть соревнования по фигурному катанию. Она не скрывает симпатий к Алине Загитовой: «Я постоянно пересматривала ее прокаты, сейчас слежу за Трусовой, Косторной и Щербаковой».

24-летняя скелетонистка обожает путешествия в южные страны. «Люблю посмотреть «Орел и решка», смотрю блоги людей, которые переехали в Америку жить. Банально, но интересно». Сама Юлия заявила, что не рассматривает вариант переезда в США.

У обаятельной красавицы чуть больше 64 тысяч подписчиков в Instagram. Популярность Юлия объясняет так: «Я объективно смотрю на ситуацию. Знаю, что у меня много болельщиков. После соревнований, вне зависимости от того, выступила плохо или хорошо, мне пишут много сообщений со словами поддержки. Но я понимаю, что у меня много подписчиков благодаря тому, что выставляю много красивых фотографий. Но мне кажется, что у меня все же больше болельщиков скелетона, потому что сообщений на эту тему мне приходит больше всего».
Ссылка: https://24.kg/sport/164733/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
Сексуальная гимнастка, которая оставила спорт и заблистала в глянце
Очаровательная легкая атлетика: украинцам есть кем гордиться
Футбол по-итальянски: от страстной фанатки до полузащитницы «Интера»
Откровенные фото и волейбол. Как заводит фанатов казахская спортсменка
Железная леди: королева триатлона, которая выиграла марафон на спор
Опасная красота: каратистка, которой любуются не только на татами
Одна из самых сексуальных фитнес-моделей Америки любого отвлечет от коронавируса
Волейболистка, которая привлекает не только игрой, но и яркой внешностью
Восхитительная волейболистка: она бросила подиум ради сетки и мяча
Чемпионка мира по карате, в которой сочетается сила и роскошная внешность
Популярные новости
Лига чемпионов и&nbsp;Лига Европы 2020/2021. Результаты и&nbsp;расписание матчей Лига чемпионов и Лига Европы 2020/2021. Результаты и расписание матчей
Футболист сборной Кыргызстана Шохрух Махмадаминов перешел в&nbsp;российский клуб Футболист сборной Кыргызстана Шохрух Махмадаминов перешел в российский клуб
Криштиану Роналду поставил новый рекорд: забил 101-й гол за&nbsp;сборную Португалии Криштиану Роналду поставил новый рекорд: забил 101-й гол за сборную Португалии
Футбол онлайн. Кыргызстанцы смогут участвовать в&nbsp;виртуальных матчах Футбол онлайн. Кыргызстанцы смогут участвовать в виртуальных матчах
Бизнес
Более 500 арендаторов Vefa Center в&nbsp;Бишкеке могут остаться без работы Более 500 арендаторов Vefa Center в Бишкеке могут остаться без работы
Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi
Учеба и&nbsp;общение в&nbsp;одном пакете: хранение файлов, анлим на&nbsp;соцсети и&nbsp;образование! Учеба и общение в одном пакете: хранение файлов, анлим на соцсети и образование!
Высокоскоростной интернет 4G&nbsp;LTE: о&nbsp;том, где расширены емкости и&nbsp;охват сети&nbsp;О! Высокоскоростной интернет 4G LTE: о том, где расширены емкости и охват сети О!
10 сентября, четверг
23:15
Сибирская красотка: путь от балета и гимнастики до скелетона Сибирская красотка: путь от балета и гимнастики до скел...
22:53
Доказан разрушительный вред коронавируса для мозга
22:31
Минюст разработал проект концепции правовой политики на 2021-2025 годы
22:15
В Москве завершилось заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС
21:54
В Турции вышел в свет двухтомник «Чингиз Айтматов. Пробуждение степи»