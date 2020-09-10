Сибирская красотка: путь от балета и гимнастики до скелетона

Скелетон (скоростной спуск по ледяному желобу на двухполосных санях на укрепленной раме) у нас не очень популярный вид спорта. И зря, судя по одной из его представительниц — россиянке Юлии Канакиной.

По данным РИА Новости, до 14 лет Юлия занималась в родном Красноярске балетом. Намерения стать примой Большого театра были серьезными, пока в один день не случилась судьбоносная встреча. На урок физкультуры пришел молодой тренер, набирающий ребят в юношескую олимпийскую сборную.

Юлия Канакина получила приглашение на тренировки по художественной гимнастике. Через некоторое время хореограф предупредил о чрезмерных нагрузках и возможных последствиях для здоровья. В результате девушка сменила гимнастику на скелетон.

В 2012 году юную спортсменку пригласили в национальную сборную. В команде Юлия получила от тренера прозвище Арлекин.

В свободное время Юлия старается смотреть соревнования по фигурному катанию. Она не скрывает симпатий к Алине Загитовой: «Я постоянно пересматривала ее прокаты, сейчас слежу за Трусовой, Косторной и Щербаковой».

24-летняя скелетонистка обожает путешествия в южные страны. «Люблю посмотреть «Орел и решка», смотрю блоги людей, которые переехали в Америку жить. Банально, но интересно». Сама Юлия заявила, что не рассматривает вариант переезда в США.

У обаятельной красавицы чуть больше 64 тысяч подписчиков в Instagram. Популярность Юлия объясняет так: «Я объективно смотрю на ситуацию. Знаю, что у меня много болельщиков. После соревнований, вне зависимости от того, выступила плохо или хорошо, мне пишут много сообщений со словами поддержки. Но я понимаю, что у меня много подписчиков благодаря тому, что выставляю много красивых фотографий. Но мне кажется, что у меня все же больше болельщиков скелетона, потому что сообщений на эту тему мне приходит больше всего».