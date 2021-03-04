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Спорт

Растопить лед: прекрасная австралийка, которая обаяла фанатов фигурного катания

Фото © Instagram. Кайлани Крейн

Традиционно в фигурном катании на первых ролях прекрасные и сильные спортсменки из России, США, Канады, Кореи и Японии, которые поражают зрителей сложностью и артистичностью программ. Кайлани Крейн представляет же одну из самых экзотических стран для зимних видов спорта, но точно может дать фору многим соперницам в плане привлекательности, пишет РИА Новости.

Кайлани Крейн сверкает на льду, защищая флаг сборной Австралии. Она выступала на Олимпиаде-2018, заняв на турнире 17-е место.

На счету 22-летней спортсменки также четыре чемпионата мира и свыше десяти международных соревнований. В 2017 году она выиграла турнир в немецком Оберстдорфе.

Милая Кайлани много лет подряд выигрывает национальные первенства и по праву считается сильнейшей фигуристкой страны. Золото чемпионатов Австралии она начала выигрывать, еще выступая в юниорах.

Помимо спортивных заслуг, почти 200 тысяч подписчиков в Instagram регулярно следят за ее спортивными заслугами и, конечно, за яркими и красочными фотографиями обаятельной брюнетки.

Есть вероятность, что Кайлани Крейн выступит на чемпионате мира 2021 года, чем наверняка порадует множество фанатов фигурного катания.
Ссылка: https://24.kg/sport/185425/
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