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Спорт

Зной и лед: первая бразильянка, сумевшая покорить фигурное катание

Фото © Instagram. Бразильская фигуристка Изадора Уильямс

Знойная Бразилия и фигурное катание вроде бы совершенно несовместимые вещи. Но Изадора Уильямс сломала этот стереотип, пишет РИА Новости.

Она должна была выступить на мартовском чемпионате мира в Монреале, однако пандемия коронавируса лишила поклонников удовольствия увидеть очаровательную спортсменку на льду.

Изадора родилась в США, однако имеет гражданство Бразилии (ее мать из Белу-Оризонти).

Девочке было пять лет, когда она впервые надела коньки и познакомилась с русским тренером Андреем Крюковым. Под его руководством девушка освоила почти все тройные прыжки (это случилось в 14 лет) и прошла отбор на Олимпийские игры (в 18 лет).

В 2014 году фигуристка вошла в историю как первая спортсменка из Бразилии, принявшая участие в олимпийском турнире фигуристок-одиночниц. На Играх в Сочи Уильямс заняла последнее место, но покорила публику короткой программой под «Очи черные» и, конечно, красотой.

Четыре года спустя девушка вновь прошла отбор на Олимпийские игры. В южнокорейском Пхенчхане Уильямс заняла 17-е место в короткой программе. Это позволило фигуристке выступить в произвольной программе. В итоговом зачете она заняла 24-е место.

Свою главную на данный момент победу 24-летняя Изадора Уильямс одержала на международном турнире Sofia Trophy в 2017 году.
Ссылка: https://24.kg/sport/172734/
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