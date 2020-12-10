Богини водной стихии: близняшки из Бразилии, покоряющие всех

Близнецы — не редкое явление в мире профессионального спорта. Один из таких примеров родом из солнечной Бразилии. Беатрис и Бранка Ферес — сестры-близняшки, являющиеся настоящим украшением национальной сборной по синхронному плаванию, пишет РИА Новости.

Девушки скоро пробьют отметку в миллион подписчиков. Сестры принципиально ведут совместный аккаунт в Instagram. Позиция их проста: они по жизни являются надежной опорой и поддержкой друг другу. Это подтверждают и частые посты девушек с близкими родственниками.

Две обаятельные бразильянки стали заниматься плаванием с раннего детства. Любовь к воде привил отец, ставший впоследствии тренером и главным помощником. Одновременно сестры занимались гимнастикой, но доводы отца оказались убедительнее.

В юношеском возрасте Биа и Бранка стали представлять Бразилию на Панамериканских играх, где они смогли занять третье место в синхронном плавании. Первый серьезный турнир близняшки выиграли еще в 11 лет.

Через некоторое время девушки решили завершить карьеру и реализовать себя в модельном бизнесе. Но в 2014 году сестры возобновили карьеру, чтобы выступить на Олимпийских играх в родном Рио.

Несмотря на шестое место в групповом выступлении, очаровательные сестры были в восторге: «Наша мечта сбылась. Это счастье представлять Бразилию на Олимпиаде. Мы с раннего детства хотели выступать, мы хотели быть как Ариэль, которая покоряет своим плаванием всех. Теперь же, выступив на Играх, мы можем смело считать себя русалками».

Каждый пост в купальниках с пляжей Атлантического океана вызывает нездоровый интерес у подписчиков. «Невероятные», «две богини» — это далеко не самый полный список лестных комплиментов в адрес спортсменок.

Конечно, красавицы обожают и футбол, ведь он в Бразилии сродни религии. Биа и Бранка поддерживают «Васку да Гама» из Рио.

Сестер путают даже самые близкие друзья. Чтобы их можно было отличить, девушки сделали себе тату с римскими цифрами I и II. Благодаря такому нехитрому лайфхаку эффектные бразильянки избавили от неловких ситуаций желающих познакомиться с ними поближе.