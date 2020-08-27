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Спорт

Сексуальная гимнастка, которая оставила спорт и заблистала в глянце

Фото Instagram. Гимнастка Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова связала жизнь с художественной гимнастикой в юном возрасте. Одна из воспитательниц в детском саду обратила внимание на гибкость девочки и посоветовала родителям отдать девочку в спорт, рассказывает РИА Новости.

Но шикарной карьеры Каролины могло и не случиться. Когда ей исполнилось девять, ее тренер ушла в декрет. Молодая гимнастка не захотела заниматься у другого специалиста и ушла из спорта.

Спустя пару лет Каролина поняла, что не может жить без гимнастики, и вернулась к тренировкам. Начала заниматься с удвоенной силой, проводя на ковре по 12 часов в день.

Вскоре тренировки начали приносить плоды. В 2010 году Каролина Севастьянова выиграла золотую медаль на юношеских Олимпийских играх, завоевав высшую награду в командном многоборье.

Но главным годом в ее спортивной карьере стал 2012-й. Сначала Каролина добилась успеха на чемпионате Европы, добыв сразу две награды высшей пробы. А летом гимнастка завоевала самую ценную награду в мировом спорте — золото Олимпийских игр.

После Каролина Севастьянова объявила о завершении карьеры и ушла из гимнастики. Решение 17-летней спортсменки стало шоком для общественности.

«Я ушла на вершине своей карьеры. Моя мечта и желание детства исполнились, поэтому я ни о чем не жалею», — признавалась девушка.

После ухода из гимнастики Каролина Севастьянова посвятила себя глянцу, снимаясь для модных журналов. Она часто публикует эффектные фото в своем Instagram, на который подписаны более 400 тысяч человек.

Завершив карьеру, Каролина продолжила оставаться одним из главных ньюсмейкеров спортивного мира. Она — одна из самых завидных невест России, девушке приписывали множество романов с известными людьми.

По слухам, самым статусным женихом Каролины Севастьяновой был Александр Овечкин, который ради гимнастки расстался с Марией Кириленко. СМИ сообщали, что хоккеист даже успел познакомить Каролину со своими родителями, но в итоге страсть быстро угасла, и их роман завершился.

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Ссылка: https://24.kg/sport/163428/
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