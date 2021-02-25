Огненная красота: россиянка из ММА сводит с ума фанатов

Российская девушка-боец Дарина Маздюк получила в ММА прозвище Красная королева. Она прославилась после боя, в котором нокаутировала 240-килограммового блогера Григория Чистякова, пишет РИА Новости.

В декабре спортсменка объявила, что подписала контракт с американским промоушеном Bellator. Но, помимо спортивных успехов, девушка регулярно радует фанатов и пикантными фотографиями.

По словам Дарины, ее увлечение единоборствами началось в детстве, когда она смотрела с папой боевики.

В 15 лет она записалась в секцию русского рукопашного боя. Помимо этого, занималась самбо, дзюдо и карате киокусинкай.

Дарина Маздюк считает, что девушка должна быть женственной, даже если занимается таким жестким видом спорта, как ММА.

Спортсменка признавалась, что приветствует публикацию полуобнаженных фото в социальных сетях, так как считает их красивыми и эстетичными.

Одним из увлечений Дарины являются татуировки. На теле красавицы есть шесть тату, на которых, в частности, набиты фразы «Меня закаляла Сибирь» и «Бейся до конца».

За свою профессиональную карьеру 28-летняя Дарина Маздюк провела пять поединков, в которых одержала четыре победы и потерпела одно поражение.