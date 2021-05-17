В Сети появилось эмоциональное видео Валентины Шевченко, поддерживающей сестру

В Сети появилась видеозапись, как эмоционально Валентина Шевченко болела за свою сестру Антонину во время ее боя с американской Андреа Ли.

Чемпионка переходит на крик и активно жестикулирует руками. Отметим, что на кадрах можно увидеть и тренера сестер — Павла Федотова. Последний более сдержан, но так же не на секунду не сводит глаз с октагона.

Напомним, кыргызстанка Антонина Шевченко (Пантера) проиграла на турнире UFC 262, который состоялся в ночь на 16 мая в Хьюстоне (США). Спортсменка сдалась сопернице американке Андреа Ли (прозвище КГБ) после применения последней болевого приема. Антонина Шевченко сдалась за восемь секунд до окончания второго раунда. Для Антонины это третье поражение в ММА. Но у нее в зачете восемь побед и все впереди.