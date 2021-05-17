Кубок АФК. Футбольный клуб «Дордой» проиграл «Ахалу» из Туркменистана

Клуб «Дордой» (Кыргызстан) проиграл команде «Ахал» (Туркменистан) в групповом этапе Кубка Азиатской конфедерации футбола. Матч состоялся в городе Бишкеке.

Встреча закончилась со счетом 0:2.

«Ахал» первую игру выиграл и стал лидером в группе. «Дордой» потерял шансы выхода в следующий тур.

Напомним, в группе Е выступает чемпион страны «Дордой». Помимо кыргызского клуба в ней вице-чемпион Туркменистана «Ахал» и обладатель Кубка Таджикистана «Равшан». Матчи проходят в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова без зрителей.

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«Алай» играет в группе F. 14 мая он крупно проиграл команде «Насаф» из Узбекистана (0:4).

Сегодня обладатель Кубка Кыргызстана проиграл «Алтын Асыру» из Туркменистана (4:5) и вылетел из турнира.

20 мая ему предстоит матч с «Худжандом», а «Дордой» сыграет с «Равшаном».

Победители групп сыграют в зональном финале, который состоит из двух матчей.

Кубок АФК — второй по значимости клубный турнир в Азии.