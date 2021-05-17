Кубок АФК. Футбольный клуб «Алай» проиграл «Алтын Асыру» из Туркменистана

Клуб «Алай» (Кыргызстан) проиграл команде «Алтын Асыр» (Туркменистан) в групповом этапе Кубка Азиатской конфедерации футбола. Матч состоялся в городе Душанбе.

Встреча закончилась со счетом 5:4.

Напомним, обладатель Кубка Кыргызстана «Алай» играет в группе F. 14 мая он крупно проиграл команде «Насаф» из Узбекистана (0:4). 20 мая «Алаю» предстоит матчи с «Худжандом» (Таджикистан).

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В группе Е выступает чемпион страны «Дордой». Помимо кыргызского клуба в ней вице-чемпион Туркменистана «Ахал» и обладатель Кубка Таджикистана «Равшан». Матчи проходят в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова без зрителей.

В 20.00 начнется матч между «Дордоем» и «Ахалом».

Победители групп сыграют в зональном финале, который состоит из двух матчей.

Кубок АФК — второй по значимости клубный турнир в Азии.