20:24
USD 84.62
EUR 102.61
RUB 1.14
Спорт

Кубок АФК. Футбольный клуб «Алай» проиграл «Алтын Асыру» из Туркменистана

Клуб «Алай» (Кыргызстан) проиграл команде «Алтын Асыр» (Туркменистан) в групповом этапе Кубка Азиатской конфедерации футбола. Матч состоялся в городе Душанбе.

Встреча закончилась со счетом 5:4.

Напомним, обладатель Кубка Кыргызстана «Алай» играет в группе F. 14 мая он крупно проиграл команде «Насаф» из Узбекистана (0:4). 20 мая «Алаю» предстоит матчи с «Худжандом» (Таджикистан).

Читайте по теме
Кыргызстанские футбольные клубы стартуют в групповом этапе Кубка АФК

В группе Е выступает чемпион страны «Дордой». Помимо кыргызского клуба в ней вице-чемпион Туркменистана «Ахал» и обладатель Кубка Таджикистана «Равшан». Матчи проходят в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова без зрителей.

В 20.00 начнется матч между «Дордоем» и «Ахалом».

Победители групп сыграют в зональном финале, который состоит из двух матчей.

Кубок АФК — второй по значимости клубный турнир в Азии.
Ссылка: https://24.kg/sport/194155/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
Определен состав сборной Кыргызстана по футболу для отбора на чемпионат мира
В рамках чемпионата Кыргызстана проходят два матча. Прямой эфир
Кубок АФК. Футбольный клуб «Алай» крупно проиграл узбекскому «Насафу»
Кыргызстанские футбольные клубы стартуют в групповом этапе Кубка АФК
Документальный фильм о лучшем футболисте Кыргызстана — 2019 сняли в Казахстане
Вратарь женской сборной Кыргызстана по футболу перешла в белорусский клуб
В рамках чемпионата Кыргызстана играют «Кара-Балта» и «Дордой». Прямой эфир
В рамках чемпионата Кыргызстана играют «Алга» и «Абдыш-Ата». Прямой эфир
В рамках чемпионата Кыргызстана играют «Каганат» и «Алай». Прямой эфир
В рамках чемпионата Кыргызстана играют «Илбирс» и «Нефтчи». Прямой эфир
Популярные новости
Определен состав сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу для отбора на&nbsp;чемпионат мира Определен состав сборной Кыргызстана по футболу для отбора на чемпионат мира
Антонина Шевченко проиграла бой американке Андреа&nbsp;Ли Антонина Шевченко проиграла бой американке Андреа Ли
Кубок АФК. Футбольный клуб &laquo;Алай&raquo; крупно проиграл узбекскому &laquo;Насафу&raquo; Кубок АФК. Футбольный клуб «Алай» крупно проиграл узбекскому «Насафу»
На&nbsp;Иссык-Куле стартовал международный марафон На Иссык-Куле стартовал международный марафон
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
17 мая, понедельник
20:23
Нет освещения на улице Салиевой, потому что она не относится к Бишкеку Нет освещения на улице Салиевой, потому что она не отно...
20:08
Кыргызстан установит дипломатические отношения с Антигуа и Барбудой
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:56
Кубок АФК. Футбольный клуб «Алай» проиграл «Алтын Асыру» из Туркменистана
19:45
«Апамдын каттамасы» наградили за особый вклад в сохранение наследия Кыргызстана