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Спорт

Лига Европы. В матче с «Манчестер Юнайтед» на поле выбежал голый болельщик

Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Об этом сообщает championat.com.

На 6-й минуте матча «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» на поле прорвался голый болельщик. Он выбежал на газон и даже успел попасть в кадр трансляции, после чего сотрудники полиции оперативно вывели его с поля. Встреча закончилась победой английского клуба — 2:0.

«Арсенал» (Лондон) сыграл вничью со «Славией» (Прага) — 1:1. «Аякс» (Амстердам) и «Рома» (Рим) сыграли 1:2.

Во встрече «Динамо» и «Вильярреала» единственный мяч забил с пенальти Херард Морено из испанского клуба.

Ответные матчи состоятся 16 апреля.

Результаты и расписание матчей можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/189300/
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