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Спорт

Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу

Фото uefa.com

Завершились матчи 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу. Об этом сообщает championat.com.

Первые матчи четвертьфинала прошли 7 и 8 апреля. В первый день «Реал» дома обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1, а «Манчестер Сити» выиграл «Боруссию» из Дортмунда — 2:1. Ответные встречи пройдут 14 апреля.

Нападающий парижан Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов. Он стал первым игроком в истории, кто забил пять голов в выездных матчах 1/8 и 1/4 финала ЛЧ в рамках одного сезона.

Ночью в среду определяли сильнейшего «Бавария» и «ПСЖ», а также «Порту» и «Челси». Немецкий клуб дома проиграл со счетом 2:3, а португальцы пропустили два безответных гола — 0:2. Ответные поединки состоятся 13 апреля.

Результаты и расписание матчей можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/189129/
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