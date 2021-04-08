Сборная Кыргызстана по футболу опустилась на два места в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Кыргызстана по футболу занимает 98-е место, опустившись на две позиции. ФИФА опубликовала обновленный рейтинг.

В списке 210 команд. Тройку лидеров составляют Бельгия, Франция и Бразилия. Ниже располагаются Англия, Португалия, Испания. Сборная России поднялась на одну позицию и занимает 38-е место.

У сборной Кыргызстана 1 тысяча 240 очков.

Из-за коронавируса поединки с участием национальной сборной не проводят. Среди отложенных турниров — отбор на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023, где участвуют кыргызстанцы.