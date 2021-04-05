В Кыргызстане впервые в истории пройдет чемпионат Азии по MMA

В Кыргызстане впервые пройдет чемпионат Азии по смешанным боевым единоборствам Всемирной ассоциации MMA — GAMMA. Об этом на пресс-конференции сообщил генсекретарь Федерации MMA & PF Абасбек Доромбаев.

Фото 24.kg. Абасбек Доромбаев

По его словам, масштабное мероприятие состоится на побережье озера Иссык-Куль — в Чолпон-Ате — с 21 по 26 июля.

На чемпионате ожидают участие примерно 25 федераций со всей Азии по всем весовым категориям. В соревнованиях будут участвовать как женщины, так и мужчины.

Отметим, что Всемирная ассоциация MMA — GAMMA была создана как международная организация, призванная объединить все федерации этого вида единоборств и добиться признания МОК MMA олимпийским видом спорта.