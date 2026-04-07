Чемпионат Азии по борьбе в Бишкеке: лучшие кадры первого дня по версии UWW

В Бишкеке проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе. В первый соревновательный день проходят схватки по греко-римскому стилю.

В соревнованиях принимают участие около 30 сборных и более 400 спортсменов со всего континента.

Чемпионат проходит с 6 по 12 апреля и включает турниры по греко-римской, женской и вольной борьбе.

Фотографии с первого дня турнира опубликовала United World Wrestling (международная федерация борьбы).

Кыргызстанские спортсмены успешно стартовали на турнире: трое борцов вышли в финал и поборются за золотые медали, еще один спортсмен выступит в утешительных поединках за бронзу.