Спорт

Чемпионат Азии по борьбе в Бишкеке: лучшие кадры первого дня по версии UWW

В Бишкеке проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе. В первый соревновательный день проходят схватки по греко-римскому стилю.

В соревнованиях принимают участие около 30 сборных и более 400 спортсменов со всего континента.
Чемпионат проходит с 6 по 12 апреля и включает турниры по греко-римской, женской и вольной борьбе.

Фотографии с первого дня турнира опубликовала United World Wrestling (международная федерация борьбы).

Кыргызстанские спортсмены успешно стартовали на турнире: трое борцов вышли в финал и поборются за золотые медали, еще один спортсмен выступит в утешительных поединках за бронзу.
Материалы по теме
Тендер на организацию чемпионата Азии по борьбе в Бишкеке объявили чиновники
Финансирование спорта в Кыргызстане выросло до 2,6 миллиарда сомов в год
Кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков завоевал серебро на чемпионате Азии
Юные чемпионы Азии по борьбе получили награды от имени президента Кыргызстана
Кыргызстанец Камиль Шар стал чемпионом Азии по боксу среди школьников
Кыргызстанские борцы примут участие в чемпионате Азии в Иордании
В Кыргызстане пройдут чемпионаты Азии по гиревому спорту и бодибилдингу
Национальная сборная КР по тяжелой атлетике будет участвовать в чемпионате Азии
Чемпионат Азии по борьбе. Садыр Жапаров поздравил спортсменок
Чемпионат Азии по борьбе. Садыр Жапаров поздравил кыргызстанских победителей
Популярные новости
Чемпион мира по&nbsp;шахматам пожаловался на&nbsp;18-летнюю казахстанку, попросившую селфи Чемпион мира по шахматам пожаловался на 18-летнюю казахстанку, попросившую селфи
Чемпионат Азии по&nbsp;борьбе. Трое кыргызстанцев вышли в&nbsp;финал Чемпионат Азии по борьбе. Трое кыргызстанцев вышли в финал
Боксер из&nbsp;Кыргызстана Омар Ливаза завоевал бронзу на&nbsp;турнире в&nbsp;Турции Боксер из Кыргызстана Омар Ливаза завоевал бронзу на турнире в Турции
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу выиграл турнир в&nbsp;Стамбуле Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу выиграл турнир в Стамбуле
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
KICB: 25&nbsp;лет надежности и&nbsp;новый этап развития в&nbsp;Оше KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
