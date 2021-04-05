Футболист Адилет Каныбеков будет выступать за клуб из Чехии. Об этом 24.kg сообщил представитель Федерации футбола Адилет Керимбеков.

По его словам, 18-летний футболист перешел в команду «Дукла» из Праги и будет выступать за молодежную команду. Она играет в третьем дивизионе чемпионата страны.

Фото Федерации футбола Кыргызстана. Футболист Адилет Каныбеков будет выступать за клуб из Чехии

Как отметил спортивный директор «Дуклы» Ян Станек, у Адилета Каныбекова есть шансы сыграть в основном составе клуба.

«Адилет нас заинтересовал, потому что у него есть качества, которые мы ищем: ему есть что сочетать, у него отличная техника, он спокойно владеет мячом. Его национальность и тот факт, что он вырос в другом футбольном стиле, сильно отличают его от наших игроков, и благодаря этому он интересен. Если стартует третья лига, он может сыграть за нас», — сказал он.

Ранее Адилет Каныбеков выступал за молодежную команду турецкого «Бешикташа».