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Спорт

Футболист Адилет Каныбеков будет выступать за клуб из Чехии

Футболист Адилет Каныбеков будет выступать за клуб из Чехии. Об этом 24.kg сообщил представитель Федерации футбола Адилет Керимбеков.

По его словам, 18-летний футболист перешел в команду «Дукла» из Праги и будет выступать за молодежную команду. Она играет в третьем дивизионе чемпионата страны.

Федерации футбола Кыргызстана
Фото Федерации футбола Кыргызстана. Футболист Адилет Каныбеков будет выступать за клуб из Чехии

Как отметил спортивный директор «Дуклы» Ян Станек, у Адилета Каныбекова есть шансы сыграть в основном составе клуба.

«Адилет нас заинтересовал, потому что у него есть качества, которые мы ищем: ему есть что сочетать, у него отличная техника, он спокойно владеет мячом. Его национальность и тот факт, что он вырос в другом футбольном стиле, сильно отличают его от наших игроков, и благодаря этому он интересен. Если стартует третья лига, он может сыграть за нас», — сказал он.

Ранее Адилет Каныбеков выступал за молодежную команду турецкого «Бешикташа».
Ссылка: https://24.kg/sport/188880/
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