Сборная Кыргызстана сыграла вничью с Непалом в Кубке трех наций по футболу

Олимпийская сборная Кыргызстана, составленная из игроков не старше 23 лет, сыграла вничью во втором матче в Кубке трех наций.

Кыргызстанцы встречались с командой Непала. Матч закончился со счетом 0:0.

В Катманду (Непал) 22-30 марта проходит футбольный турнир Кубок трех наций. В нем участвуют команды Кыргызстана, Непала и Бангладеш. Кубок проходит по круговой системе «каждый с каждым». Лучшие две сборные сыграют в финале.

Напомним, первый матч кыргызстанцы проиграли Бангладеш со счетом 1:0. Игра между сборными Непала и Бангладеш состоится 27 марта.