Cборная Кыргызстана завоевала 13 медалей турнира по борьбе в Киеве

В Киеве накануне завершился международный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе, посвященный памяти выдающихся украинских борцов и тренеров. Об этом сообщается на сайте Международной федерации борьбы.

Золотые медали у Айсулуу Тыныбековой, Мээрим Жуманазаровой и Узура Джусупбекова.

Серебряные медали завоевали Жоламан Шаршенбеков, Назира Марсбек кызы, Айпери Медет кызы, Эрназар Акматалиев, бронзовые — Амантур Исмаилов, Исламбек Орозбеков, Икромжон Хаджимурадов, Бекболот Мырзаназар уулу, Нуртилек Карыпбаев, Алибек Осмонов.

В турнире приняли участие около 600 спортсменов из 33 стран мира.