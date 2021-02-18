В Бишкеке стартовал чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и спорта.

По его данным, соревнования проходят во Дворце спорта имени Кожомкула. Глава ведомства Кайрат Иманалиев отметил, что на протяжении многих лет ведущие борцы представляют нашу страну на мировой арене и занимают призовые места.

«В рамках реализации Указа президента «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности» в этом году планируем провести спортивно-массовые мероприятия. Надеюсь также, что наши спортсмены завоюют еще больше лицензий и покажут хорошие результаты на Олимпийских играх в Токио», — сказал он.

Серебряный призер Олимпиады-2008 Канат Бегалиев получил звание заслуженного тренера КР. Звания отличника физической культуры и спорта удостоился еще один известный борец — чемпион Азии Каныбек Жолчубеков.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 130 борцов со всех регионов страны.