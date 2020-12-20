Кыргызстанцы остались без золотых медалей Кубка мира по самбо

В Москве закончился Кубок мира по самбо «Мемориал Харлампиева». Об этом сообщил сайт sambo.ru.

По его данным, в весовой категории до 52 килограммов бронзу взяла Абдумалик кызы Самара, до 68 килограммов — Жакып кызы Даяна.

Третье место в категории до 57 килограммов занял Жусуп уулу Кайрат, до 68 кг — Фаркат Абжалиев, до 82 кг — Мамбетжан уулу Урмат. Серебро у Иманбека Тентиева (52 кг).

В боевом самбо бронза у Мухаметали Ергешева (59 кг), Немата Абдрашитова (74 кг), Бектура Идрисова (83 кг). Второе место заняли Маяк Бараканов (62 кг), Аскарали уулу Акай (74 кг), Жаныбек Аматов (100 кг).

В командном зачете мужская сборная по самбо из КР заняла третье место, после России и Узбекистана.

Кубок мира прошел 18-19 декабря на малой спортивной арене стадиона в «Лужниках» в трех дисциплинах: мужском, женском и боевом самбо. Разыграны 27 комплектов медалей.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов и представителей национальных федераций из Беларуси, Венесуэлы, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Колумбии, Китая, Марокко, Мексики, Молдовы, России, Румынии, Сербии, Узбекистана и Франции.