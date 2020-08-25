Партия с кия. Азиз Мадаминов о Кыргызстане, России и лучших бильярдистах мира

Фото из личного архива. Азиз Мадаминов на одном из турниров

Азиз Мадаминов — призер всех престижных турниров по русскому бильярду, включая чемпионаты и кубки мира. Спортсмен с характером: не раз перехватывал инициативу в последний момент и побеждал в безнадежной ситуации. Играет за Кыргызстан, хотя еще в 2011-м перебрался в Москву.

В чем плюс жизни в России, почему в бильярде важен каждый удар, предлагали ли ему сдать матч за деньги и кого он считает лучшим игроком современности, 27-летний уроженец Кызыл-Кии рассказал 24.kg.

Фото из личного архива. Азиз Мадаминов на одном из турниров

Ритм жизни

— Вы из спортивной семьи?

— Да. Старший брат занимался бильярдом и боксом, младший — баскетболом. Когда мне было 11 лет, старший привел в бильярдную. Мой первый тренер — Зайлан Адамов.

Параллельно я ходил на борьбу и футбол. В 15 лет победил на чемпионате города по бильярду и сосредоточился на нем. До отъезда в Россию успел стать двукратным чемпионом республики.

— Почему решили поехать в Россию?

— Выступал на крупном турнире в Новокузнецке и неожиданно для себя стал третьим. Это был мой дебют на международной арене. Оттуда поехал на соревнования в Москву и решил остаться. Здесь уже жил брат.

— Что вам нравится в России больше всего?

— Она не оправдала моих ожиданий. Думал, здесь все иначе. Вокруг суета, все куда-то спешат. В Кыргызстане ритм жизни спокойнее. Единственное — из Москвы удобно добираться на любые турниры.

Фото Лиги любителей бильярда. Азиз Мадаминов на одном из турниров

— Приезжаете в Кыргызстан?

— Один-два раза в год. У меня там родители. Весной пробыл дома неделю, и пришлось срочно вернуться в Москву на турнир. Вылетел последним рейсом перед закрытием границ.

В следующем году планирую в Кыргызстане жениться.

— Вам предлагали выступать за Россию?

— Нет, был другой случай. На чемпионате мира — 2012 я играл с Алиханом Каранеевым. Его отец, президент Федерации бильярда Казахстана, предложил войти в их сборную и обещал всем обеспечить. Я посоветовался с родителями и отказался. В первую очередь из любви к Кыргызстану. Во-вторых, если бы согласился и у меня бы не сложилось, стал бы Казахстану не нужен. Как потом вернулся бы домой?

Фото из личного архива. Азиз Мадаминов на одном из турниров. 2012 год

Мастерство и немного везения

— Сколько часов в день тренируетесь?

— Четыре. Раньше — семь-восемь. Когда устаю, беру выходной. Я столько лет в бильярде, что он уже снится.

— Что в нем самое трудное?

— Проиграть несколько партий, не сделав ни одного удара. Такое бывает, когда противник забивает с разбоя и затем побеждает с кия (ни разу не промахнувшись).

— Какая ваша коронная дисциплина?

— Московская пирамида. Она хороша тактически и стратегически. Матч ведется одним шаром, есть отыгрыши и возможность исправлять ошибки. «Американка», например, их не прощает. В ней все быстро: можно проиграть, не успев ничего понять.

Фото из личного архива. Азиз Мадаминов обдумывает удар

— В бильярде все зависит от человека или нужно немного везения?

— Без везения никак.

— Из-за отыгрышей матчи порой затягиваются. Помните свой самый долгий матч?

— Лет пять назад на турнире Ивана Саввиди. Противник был неизвестный, не атаковал лузы и не подставлял шары под удар. Отыгрывался постоянно. Мне тоже приходилось это делать. Мы провели у стола 5,5 часа.

— Как выдержать такую нагрузку?

— Нужна физическая подготовка. Лучше всего бильярдистам подходят плавание и бег. Плаваю дважды в неделю. Бывает, играю с друзьями в футбол и настольный теннис.

Фото из личного архива. Азиз Мадаминов на одном из турниров

— В чем ваша самая сильная сторона?

— Я очень цепкий бильярдист, хорошо готов психологически и не ломаюсь. Не важно, кто соперник и с каким счетом я уступаю в ходе матча. Борюсь до конца, дожидаюсь ошибки и наказываю. Чтобы перевернуть ход матча, мне хватает крохотного шанса. Исход встречи решает один промах.

В 2012-м на турнире Prince Open в поединке до четырех побед проигрывал со счетом 0:3. В четвертой партии соперник вел (7:0) и ему оставалось забить один шар. Я вытащил матч.

На старте ЧМ-2018 по свободной пирамиде я уступил пять партий подряд. Первые четыре — с кия. В итоге выиграл — 7:6.

На том же чемпионате провел напряженную встречу с россиянином Иосифом Абрамовым. Инициатива несколько раз переходила из рук в руки. В контровой партии я красиво победил с кия. Получил большое удовольствие.

— А слабости есть?

— В начале матчей я слишком расслаблен. Не могу сразу сосредоточиться. В одних случаях это на результате не сказывается, а в других вредит.

Фото из личного архива. Азиз Мадаминов на одном из турниров

В чемпионском стиле

— Вы бронзовый призер двух чемпионатов мира. На каком-то из них могли взять золото?

— На обоих. В полуфинале ЧМ-2016 игра шла до шести побед. Я вел — 5:3. Один раз ошибся с разбоя и больше к столу не подходил. Узбекистанец Александр Сидоров выдал сумасшедший матч и выиграл три партии с кия. Можно сказать, это был досрочный финал — победитель нашей пары затем наверняка бы стал чемпионом мира. Но меня и бронза порадовала: был готов к ЧМ не очень здорово.

ЧМ-2019 проходил в Кыргызстане. Было трудно: некоторые болельщики морально давили, обещая за победу золотые горы. В определенный момент я поспешил, грубо ошибся и проиграл.

— Многие чемпионы мира разных лет продолжают карьеру. Кого считаете лучшим из лучших?

— Нашего Дастана Лепшакова и молдаванина Сергея Крыжановского.

Дастан часто находится в Москве. Вместе тренируемся и близко общаемся. Дважды играли друг с другом на чемпионатах мира. Счет — 1:1.

С Сергеем Крыжановским в последний раз встречались на прошлогоднем турнире Саввиди. Он давал шансы, но у меня игра не клеилась. Провел самый трудный матч в карьере, уступил и стал вторым. До этого я обыграл его в финале турнира Legend Cup.

— Кого из легенд бильярда особенно уважаете?

— Казахстанца Каныбека Сагындыкова. Нравится его стиль игры. Ни разу не видел, чтобы он нервничал. Всегда спокоен, независимо от результата матча.

Прерванный взлет

— Как проходит этот сезон?

— В июле занял второе место на Кубке чемпионов в Москве. Он начался еще в марте, но из-за карантина его прервали.

В 2019-м я набрал хорошую форму. В этом году рассчитывал выиграть турнир Саввиди и чемпионат мира. Видимо, эпидемия помешает. Пока на горизонте только состязания в Уссурийске в конце сентября.

Фото Лиги любителей бильярда. Азиз Мадаминов (в центре) и Дастан Лепшаков (слева) на одном из турниров

— В 1/2 финала Кубка чемпионов вы играли с многократной чемпионкой мира среди женщин Дианой Мироновой. Какие впечатления?

— Она сильнее многих мужчин. На мужских чемпионатах железно была бы в топ-10. Мне было сложно настроиться на матч. Раньше с девушками играл только на тренировках.

— Говорят, в бильярде иногда предлагают сдать матч за деньги. Сталкивались с таким?

— Да, на коммерческом турнире. Отказался и потом этого человека победил.

Фото из личного архива. Азиз Мадаминов на одном из турниров

Не вылезая из бильярдной

— В Европе и США русский бильярд не очень популярен. Как думаете, почему?

— В популяризацию не вкладывают деньги. Нужно регулярно показывать матчи по телевизору и раскручивать сильных бильярдистов. Возможно, стоит придумать новые интересные дисциплины — на очки или с разноцветными шарами.

— Пробовали себя в снукере?

— На любительском уровне. Переходить в него мне уже поздно. Если хочешь стать успешным снукеристом, нужно в 10 лет ехать в Англию и там учиться играть.

Фото @aziz_madaminov111. Азиз Мадаминов на турнире на приз И.Саввиди. Россия, 2019 год

— Знаю, что вы еще и тренируете. Давно?

— Два года. Раньше часто участвовал в коммерческих матчах, одержал множество побед. Постепенно все меня узнали и не горят желанием играть на деньги. Понадобился дополнительный заработок. Сейчас преподаю в двух клубах Москвы и доволен.

— О чем надо знать начинающим бильярдистам?

— Без стараний успех не придет. Надо проводить в бильярдной как можно больше времени, часто и усердно тренироваться, общаться в этой среде, смотреть матчи сильных спортсменов и изучать их удары.

Фото @aziz_madaminov111. Призер двух чемпионатов мира по бильярду Азиз Мадаминов

— Что пожелаете кыргызстанцам?

— Держаться и беречь здоровье. Носить маски, соблюдать дистанцию, оберегать родителей — делать все, что говорят специалисты.

Слежу за происходящим в Кыргызстане. Этим летом было очень тревожно.

— Хотели бы открыть на родине школу бильярда?

— Да. Думаю, в будущем это сделаю.