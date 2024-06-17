Кыргызстанцы завоевали две медали чемпионата мира по бильярду в Сургуте

Спортсмены из Кыргызстана выступили на чемпионате мира по свободной пирамиде (русскому бильярду), который прошел в Сургуте (Россия) 13-16 июня. Об этом сообщается на сайте bill4you.ru.

В турнире приняли участие 100 спортсменов из 20 стран.

Общий призовой фонд чемпионата мира — 2 миллиона 100 тысяч рублей.

Кыргызстанец Ызатбек Ратбеков в полуфинале победил Семена Зайцева из России (6:4) и вышел в финал чемпионата мира. Дастан Лепшаков на этой же стадии проиграл Иосифу Абрамову (1:6).

В финале Ызатбек Ратбеков уступил Иосифу Абрамову (6:7). Дастан Лепшаков и Семен Зайцев разделили третье место.