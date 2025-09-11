Кыргызстанец Акжолтой Турганбаев занял третье место на Кубке «Старт СНГ» по комбинированной пирамиде, который прошел в Ташкенте с 6 по 10 сентября.

Фото организаторов. Акжолтой Турганбаев занял третье место на Кубке «Старт СНГ» по бильярду

В соревнованиях участвовали 122 сильнейших игрока из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.

От КР на Кубок было заявлено восемь бильярдистов. Лучший результат из них показал Акжолтой Турганбаев из Оша. Он дошел до полуфинала, но уступил Алибеку Омарову из Казахстана (1:5). Вместе с узбекистанцем Нодырбеком Мирзаевым наш соотечественник разделил третье место.

Ызатбек Ратбеков и Азиз Мадаминов не смогли войти в число призеров. Первый вошел в восьмерку сильнейших, а второй — в топ-16.