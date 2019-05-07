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Спорт

Кыргызстанец Азиз Мадаминов победил на международном турнире по бильярду

Кыргызстанец Азиз Мадаминов победил на международном турнире Legend Cup 2019 по бильярду (комбинированная пирамида). Об этом сообщил сайт «Дуплет».

Турнир прошел 5-6 мая в Москве. Участвовали 32 мастера кия из России, КР, Молдовы, Узбекистана и Украины. Азиз Мадаминов выиграл все шесть своих матчей. Повержены Акмаль Хусенов (Узбекистан) — 4:0, Салман Цой (РФ) — 4:2, Элина Нагула (РФ) — 4:0, Александр Муравьев (РФ) — 4:0, Алексей Шошин (РФ) — 4:3 и Сергей Крыжановский (Молдова) — 4:3.

Кроме Азиза Мадаминова, на турнире выступили два представителя КР. Зайлан Адамов занял третье место, Руслан Аданов — пятое.
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