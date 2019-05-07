Кыргызстанец Азиз Мадаминов победил на международном турнире по бильярду

Кыргызстанец Азиз Мадаминов победил на международном турнире Legend Cup — 2019 по бильярду (комбинированная пирамида). Об этом сообщил сайт «Дуплет».

Турнир прошел 5-6 мая в Москве. Участвовали 32 мастера кия из России, КР, Молдовы, Узбекистана и Украины. Азиз Мадаминов выиграл все шесть своих матчей. Повержены Акмаль Хусенов (Узбекистан) — 4:0, Салман Цой (РФ) — 4:2, Элина Нагула (РФ) — 4:0, Александр Муравьев (РФ) — 4:0, Алексей Шошин (РФ) — 4:3 и Сергей Крыжановский (Молдова) — 4:3.

Кроме Азиза Мадаминова, на турнире выступили два представителя КР. Зайлан Адамов занял третье место, Руслан Аданов — пятое.