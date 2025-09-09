14:22
Спорт

Азиз Мадаминов и Ызатбек Ратбеков поборются за Кубок «Старт СНГ» по бильярду

Стали известны лучшие 16 игроков, которые разыграют в Ташкенте второй международный Кубок «Старт СНГ» по комбинированной пирамиде среди сильнейших игроков Центральной Азии. Об этом сообщают организаторы.

Турнир собрал 122 участника из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Подавляющее число участников представлены хозяевами турнира. При этом среди главных фаворитов — титулованные игроки из Кыргызстана и Казахстана, в том числе двухкратный чемпион мира Ернар Чимбаев и чемпион мира 2015 года Алибек Омаров. Кроме того, главными соискателями на победу являются кыргызстанские игроки Азиз Мадаминов и Ызатбек Ратбеков.
Ссылка: https://24.kg/sport/342748/
просмотров: 205
