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Спорт

Стала известна дата боя Валентины Шевченко в турнире UFC 255

Чемпионка UFC в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях, спортсменка из Кыргызстана Валентина Шевченко проведет следующий бой против бразильянки Дженнифер Майи 21 ноября. Об этом сообщает Sportbox.ru с ссылкой на президента UFC Дэйна Уайта.

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По его словам, в этот день пройдет два титульных поединка в наилегчайшей весовой категории. Также в рамках турнира действующий обладатель титула Дейвесон Фигередо проведет первую защиту против экс-обладателя титула в легчайшем дивизионе Коди Гарбрэндта.

Валентина Шевченко завоевала титул в наилегчайшем весе в декабре 2018 года. Впоследствии спортсменка провела три успешные защиты титула.
Ссылка: https://24.kg/sport/161957/
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8 августа, суббота
15:26
Стала известна дата боя Валентины Шевченко в турнире UFC 255 Стала известна дата боя Валентины Шевченко в турнире UF...
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