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Спорт

«Бавария» — «Челси», «Ювентус» — «Лион». В Лиге чемпионов — развязка 1/8 финала

Фото britwatchsports.com. Трофей Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов пройдут четыре матча 1/8 финала.

Как и Лига Европы, турнир возобновляется после пятимесячной паузы. До нее четыре пары участников 1/8 финала провели по два матча и определили четвертьфиналистов. Столько же команд сыграли по разу. 7 и 8 августа им предстоят ответные поединки.

«Челси» в гостях попробует одолеть «Баварию». В первом круге немецкий клуб победил (3:0). Не намного проще будет «Реалу» во встрече с «Манчестер Сити». Дома мадридцы проиграли (1:2). «Барселона» встретится с «Наполи». Эти команды в конце февраля сыграли вничью (1:1). «Ювентус» на своем поле попытается взять у «Лиона» реванш за поражение со счетом 0:1.

Турнирная таблица Лиги чемпионов — здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/161837/
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