Валентина Шевченко включена в рейтинг лучших бойцов MMA всех времен

Валентина Шевченко включена в топ-100 бойцов MMA всех времен по версии спортивного издания Tapology.

Чемпионка UFC в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях занимает в рейтинге 58-е место. Всего в нем представлены 224 спортсмена.

Лучшим бойцом в истории MMA признан бывший обладатель поясов чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем и полусреднем весе канадец Жорж Сен-Пьер. На втором месте — действующий чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс. Третье — у бразильца Андерсон Силва, который также был чемпионом UFC.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов занял восьмую строчку. Ирландец Конор Макгрегор, становившийся чемпионом UFC в двух весовых категориях, занял 17-е место.



