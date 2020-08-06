Очаровательная легкая атлетика: украинцам есть кем гордиться

Неотразимая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук дебютировала на международной арене в 16 лет, выступив на юношеском чемпионате мира по легкой атлетике. Она показала пятый результат в прыжках в длину. В том же году ей покорился Европейский юношеский Олимпийский фестиваль в Трабзоне, пишет РИА Новости.

Сейчас Марине 25 лет. За несколько сезонов обаятельная украинка добилась значимых результатов, что позволило ей войти в число сильнейших легкоатлеток в своем виде спорта.

В 2016 году девушка представляла свою страну на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и смогла пробиться в финальный этап соревнований, куда выходят лишь 12 сильнейших спортсменок со всего света.

Однако в финальной части украинской прыгунье не удалось сделать ни одной успешной попытки, поскольку все три раза она заступала за линию. Несмотря на неудачное выступление на Олимпиаде, Марина не опустила руки и продолжила улучшать свои результаты.

За непродолжительную карьеру очаровательная спортсменка успела собрать россыпь значимых наград: на ее счету серебро чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, серебряная награда, завоеванная по итогам чемпионата Европы 2018 года в Берлине. Она четырехкратная чемпионка Украины и четырехкратная победительница чемпионата Украины по легкой атлетике в помещении.

По-настоящему ударным для Бех-Романчук стал февраль 2020 года: в первый день месяца на этапе World Athletics Indoor Tour в немецком Карлсруэ легкоатлетка показала лучший результат сезона в мире в прыжках в длину в помещении, установив при этом личный рекорд — 6,92 метра .

Спустя неделю, 8 февраля, на соревнованиях в польском Торуне украинка превзошла свое личное достижение на турнирах в помещении, показав новый рекорд сезона в мире — 6,96 метра .

16 февраля в Глазго и 20 февраля в Льевене Марина победила с одинаковым результатом — 6,90 метра . В результате стала победительницей сезона World Athletics Indoor Tour в прыжках в длину, что позволило ей получить wild card на зимние мировое первенство по легкой атлетике.

Красавица наверняка бы поборолась за награды на зимнем чемпионате мира 2020 года, который должен был состояться в марте в Китае, однако из-за пандемии коронавируса по всему миру турнир перенесли следующий год.

Что касается личной жизни, то в 2018 году Марина вышла замуж за украинского пловца Михаила Романчука, который является двукратным чемпионом Европы.

На аккаунт спортсменки в Instagram подписано около 300 тысяч человек. В этой социальной сети Марина на радость подписчикам регулярно публикует весьма смелые и откровенные снимки, которые лишь подчеркивают ее идеальную фигуру и прекрасные внешние данные.