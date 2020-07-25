Где наши стадионы, бассейны, велотреки. Шаршен Касенов о проблемах спорта страны

Фото из личного архива. Глава Ассоциации олимпийцев Кыргызстана Шаршен Касенов

Шаршен Касенов — мастер спорта СССР по вольной борьбе, дзюдо и самбо, заслуженный тренер Кыргызстана, глава спортклуба «Дордой» и Ассоциации олимпийцев. В этом году у него юбилей — 50 лет в спорте.

Когда был расцвет нашего спорта, почему после распада СССР у отечественных атлетов стало больше возможностей проявить себя, что нужно для хорошей подготовки к Олимпиаде в Токио и как строительство новых стадионов повлияет на будущее кыргызстанцев, Шаршен Касенов рассказал 24.kg.

Волевые люди

— Когда появилась Ассоциация олимпийцев и чем она занимается?

— В 2011-м. Мы всегда на связи с ведущими атлетами республики. Поддерживаем их чем можем, в том числе финансово. Завершившим карьеру помогаем найти работу.

После Олимпиады-2016 Айсулуу Тыныбекова и Арсен Эралиев извинялись за пятые места. Мол, подвели Кыргызстан. Но они выступили в меру своих сил. Чтобы приободрить их, вручил кубки с надписью «За высокий результат на Олимпийских играх». Преподнес кубки также легкоатлетке Дарье Масловой и штангисту Иззату Артыкову.

Фото из личного архива. Шаршен Касенов и чемпионка мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова. Бишкек, июль 2020 года

На Олимпиаде в Токио Айсулуу — одна из главных претенденток на золото. Жаль, Игры перенесли. Надеюсь, наша спортсменка подойдет к ним в лучшей форме. Недавно в качестве стимула вручил ей новый кубок. Наградил кубком тяжелоатлета Каныбека Осмоналиева, отмечающего 40-летие победы на московских Играх.

— У вас есть любимые спортсмены в Кыргызстане?

— Из легенд прошлого — стрелок Александр Мелентьев. Мы оба тренировались в клубе «Динамо». На Олимпиаде — 1980 он установил рекорд мира, и тот продержался 34 года. Там же победила легкоатлетка Татьяна Колпакова — волевая девушка. Заслуживает уважения легкоатлет Игорь Паклин, выигравший Универсиаду — 1985 с мировым рекордом. Из борцов выделю бронзового призера ЧМ — 1994 Кенжебека Омуралиева.

Из нынешнего поколения нравятся борцы Каныбек Жолчубеков, Атабек Азизбеков, Акжол Махмудов, Улукбек Жолдошбеков и Айсулуу Тыныбекова, а также Дарья Маслова. Всех их отличает воля к победе и большая сила духа.

— Какие крупные турниры вы посетили?

— Многие Олимпиады, универсиады, Азиатские игры, чемпионаты мира и Азии по борьбе. Почти никогда не ездил туристом. Ехал, если в команде были претенденты на медали, и всячески их поддерживал.

Больше всего запомнилась Олимпиада-80, где кыргызстанцы произвели фурор и завоевали пять золотых медалей. Две из них — в первый же день. Я вживую смотрел весь борцовский турнир и соревнования по другим видам. Приятные воспоминания и от спартакиады народов СССР — 1991. Я был гостренером и отвечал за все виды борьбы. Наша команда выступила успешно. Кенжебек Омуралиев взял золото. Молодой Раатбек Санатбаев показал, что далеко пойдет.

От расцвета до заката

— Когда было лучшее время для отечественного спорта?

— Конечно, при СССР. Государство обеспечивало атлетов всем необходимым. Многие получали стипендию. Других устраивали на предприятия и платили зарплату. Финансовых проблем, как сейчас, не было — ездили на все запланированные турниры и сборы. Наш спортинтернат был на государственном обеспечении под контролем Москвы. Успехи были во всех видах! Московская Олимпиада стала пиком.

Единственное — из-за огромной конкуренции стать первым номером сборной Союза было тяжело. Многие местные таланты не смогли заявить о себе миру. Если атлеты из Кыргызстана и Москвы были равны по силам, в сборную брали москвича. Кенжебек Омуралиев в 1991-м, кроме спартакиады, выиграл чемпионат СССР. Однако на ЧМ поехал именитый Арсен Фадзаев из РСФСР. С обретением независимости выйти на международную арену стало проще.

Фото Шаршена Касенова. Шаршен Касенов (слева) и олимпийский чемпион Каныбек Осмоналиев. Бишкек, июль 2020 года

— Тем не менее за последние 30 лет многие атлеты покинули Кыргызстан...

— Начались экономические проблемы, и финансирование спорта сократилось. Были и другие причины. Борец Юрий Мельниченко в составе нашей сборной стал чемпионом мира среди юношей и молодежи. Получил от государства квартиру, но из-за бюрократии не мог ее оформить. Уехал в Казахстан. Вскоре стал чемпионом Азии и мира среди взрослых. В 1996-м принес независимому Казахстану первое в истории олимпийское золото. У нас такой награды нет до сих пор. Талант Дуйшебаев уехал в Испанию и стал легендой гандбола. Здесь он этого не добился бы.

Несмотря на трудности, в некоторых видах спорта удалось сохранить победные традиции. Верим в успех наших олимпийцев в Токио.

В поисках меценатов

— Как на олимпийцах отразился карантин?

— Занимаются индивидуально по полной программе. Спасибо тренерам, что не опустили руки и контролируют процесс. До Игр год. На лицензии претендуют 20-25 человек. У пятерых уже есть. Если хотим быть конкурентоспособны, нельзя терять ни дня.

Впереди сборы и лицензионные старты. Они будут проходить в разных странах. На поездки нужны деньги, а бюджет Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта серьезно сократили. Надо искать выход. Предлагаю распределить олимпийцев и соискателей лицензий между любящими спорт бизнесменами. Пусть персонально спонсируют. Глав областей призываю помогать своим самым перспективным уроженцам. Руководство Таласской области, например, поддерживает Атабека Азизбекова.

Борцам, дзюдоистам, боксерам и легкоатлетам космических сумм на подготовку к ОИ не нужно. В соседних странах уровень этих видов высок, есть прекрасные базы. С поиском спарринг-партнеров проблем не будет. Часть сборов можно провести у себя и пригласить маститых иностранцев. Зарубежные атлеты любят Иссык-Куль — там хороший климат и удобные частные базы. Если появится олимпийская база, будут приезжать большими командами и тратить много денег. Это плюс для экономики.

— А то, что турниров нет пятый месяц, нормально?

— Рано или поздно возобновятся. Обладателям олимпийских лицензий перед Играми нужно будет успеть съездить на два-три турнира и проверить силы. Выбирать турниры нужно по-умному, чтобы соперниками были представители разных школ борьбы или, допустим, бокса.

Развалины цивилизации

— Есть поводы для радости?

— Количество занимающихся физкультурой и спортом в КР с каждым годом все выше. Ситуация напоминает времена моей юности. Многие поняли, что это полезно для здоровья. Увы, доступных государственных спортивных объектов маловато.

В 1970-м я занялся футболом на поле, где сейчас базируется наш спортклуб «Дордой». Если бы не мы, в годы независимости здесь появились бы особняки и рестораны. Это ясно по опыту других объектов столицы. «Инструментальщик» и городской стадион снесли. «Сельмашевец» и тир в парке Фучика загнивают. Стадион имени Д.Омурзакова нуждается в реконструкции, а ипподром и бассейн Дворца спорта ей уже не подлежат. Велотрек не работает. Стрелковый стенд, где при Союзе тренировались лучшие спортсмены мира, перешел к частникам. Базу «Алги» используют не по назначению. В регионах таких объектов еще 10-15. Самое страшное, что взамен государство ничего не построило. Стараются лишь некоторые бизнесмены и федерации. Возвел несколько спорткомплексов «Газпром». В других странах своими стадионами гордятся, а нам за наши стыдно. Только благодаря ГАМФКиС и федерациям Кыргызстану иногда дают провести чемпионаты Азии. О чемпионатах мира не мечтаем.

Сейчас в республике эпидемия. Соболезную близким умерших, а больным желаю выздоровления. Не слышал, чтобы болели известные спортсмены. У них крепкий иммунитет. Если хотим, чтобы будущие поколения были здоровее, надо с самого малого приучать детей к спорту и строить стадионы. Не в центре города, а там, где жителей больше всего. Я был на Универсиаде-2013 в Казани. Некоторые арены для нее построили в микрорайонах. Выходишь из дома и видишь спорткомплекс. Сразу хочется заглянуть.

Фото Шаршена Касенова. Шаршен Касенов (справа) на Всемирной Универсиаде. Казань, 2013 год

— Вряд ли государство в ближайшее время найдет деньги на стадионы. Есть другие варианты?

— Государственно-частное партнерство. Оно подходит для строительства новых и ремонта старых объектов. Бассейн Дворца спорта предлагаю отдать четырем-пяти федерациям, наиболее нуждающимся в тренировочной базе. Пусть строят здание — каждая свой этаж.

Почти 30 лет у нашего спорта только забирали. После успеха футболистов на Кубке Азии — 2019 президент Сооронбай Жээнбеков поручил мэру Бишкека и министерствам найти место и построить спортивный городок. Решили сделать это в южной части города. Там будет стадион, бассейн, залы для волейбола, единоборств и спортивно-культурный комплекс на 7-10 тысяч мест. Можно будет проводить чемпионаты мира и Азии. Расходы на возведение комплекса возьмут на себя местные инвесторы, остальных объектов — государство. Строительство находится под контролем президента. Все нюансы почти решены. Ждем начала работ.

Фото Шаршена Касенова. Шаршен Касенов (четвертый справа) и другие кыргызстанцы на чемпионате мира по борьбе. Казахстан, 2019 год

— Почему так важно проводить крупные турниры?

— На один только матч КР — Япония в 2019-м приехало 60 зарубежных журналистов. Представьте, будет ЧМ по какому-то единоборству. Приедут атлеты из 100 стран и из каждой хотя бы 10 журналистов. Расскажут своей аудитории не только о турнире, но и о Кыргызстане. Авторитет государства и туристическая притягательность вырастут.

Знаете, как проводят крупные соревнования в Казахстане и Узбекистане? Подстраивают жеребьевку под местных спортсменов, задабривают представителей международных федераций. И судьи тащат хозяев за уши. Чем мы хуже? Поддержка родных зрителей в моральном плане тоже очень важна.

Уверен, федерации смогут проводить соревнования на высшем уровне. У них есть желание и какой-никакой опыт. Например, у Федерации дзюдо каждый турнир как праздник.

В спорте до конца

— Как живут ветераны спорта?

— Борцы и футболисты — неплохо. Федерация спортивной борьбы помогает своим ветеранам деньгами, приглашает на турниры и чествует. Многие продолжают работать. Хакиму Махмудову 81 год. Он подготовил финалиста чемпионата мира — 2018 по борьбе Жоламана Шаршенбекова. Жекшену Карагулову 79 лет. Тренирует в селе детей. Женишу Донбаеву — 75. Молод душой и тоже трудится. Ветераном его не считаем.

— Вы уже отметили 50-летие с начала занятий спортом?

— Весной хотел провести фестиваль борьбы, турниры по мини-футболу и волейболу. Близкие идею поддержали. Из-за карантина отложил. Думаю, это будет интереснее и полезнее пира в ресторане.