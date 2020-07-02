Футбол по-итальянски: от страстной фанатки до полузащитницы «Интера»

Мартина Брустиа — 21-летняя полузащитница женского футбольного клуба «Интер» — родилась в Милане. Обаятельная итальянка стала фанаткой футбола с самого рождения. Во многом это заслуга отца героини, пишет РИА Новости.

Антонио Брустиа также связан с миланской командой — в сезоне-2018/2019 он был помощником главного тренера Лучано Спаллетти. С 2014 по 2016 год Брустиа-старший тренировал дочь в женской команде, постепенно привлекая ее в стартовый состав.

Прежде чем попасть в «Интер», Мартина Брустиа прошла обучение в академии «Новары». В академию «Интернационале» юную футболистку пригласили в 2009-м. И уже больше 10 лет она предана исключительно черно-синим цветам.

Вклад девушки в успехи «Интера» весом — с ее приходом женская команда вернула путевку в Высшую лигу Италии. Сама Брустиа стала незаменимым игроком и авторитетом в команде. Успехи не остались незамеченными: 21-летнюю полузащитницу стали приглашать в состав национальной сборной. Пока вызовы приходят из молодежных команд, но едва ли это расстраивает молодую итальянку, которая только на пороге своего пути в большом футболе.

Мартина все свободное время посвящает тренировкам и очень трепетно следит за результатами основной команды. И, конечно, дерби «Милана» вызывает у нее особую бурю эмоций, а легендарные игроки — пример для подражания.

Вне футбола обаятельная спортсменка предпочитает проводить время со своим молодым человеком Рики Моской. Пара часто путешествует по Европе.

Вынужденный карантин, вызванный пандемией коронавируса, лишний раз подтвердил невероятную любовь девушки к «Интеру»: «Чем дольше изоляция, тем крепче я скучаю по играм за любимый клуб. Невероятно скучаю по матчам «Интера». Счастлива быть частью клуба. Только «Интер», и только победа!»

Теперь, после возвращения футбола в Европе, мечта Мартины Брустиа снова выйти в черно-синей майке клуба стала явью. С такой страстной болельщицей, одновременно выступающей за клуб, «Интер» точно ждет светлое будущее.