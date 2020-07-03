Живем лишь раз! Как артист цирка Никулина стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Фото героя интервью. Чемпион мира по джиу-джитсу Александр Чурсин

У Александра Чурсина необычайно яркая биография. Он проявил себя еще в детстве, попав на работу в цирк Юрия Никулина. Позднее перепробовал массу увлечений. В 38 лет занялся джиу-джитсу и через три года стал чемпионом мира.

Почему одноклубники поначалу не хотели с ним тренироваться, за что на победном чемпионате его могли дисквалифицировать и как цирковой опыт пригодился ему в жизни, Александр Чурсин рассказал 24.kg.

Он родился в 1978 году. Тренируется в академии Kyrgyzstan Top Team у Муртазали Муртазалиева. Живет в Канте, работает гидом.

Шутки и трюки

— Вы давно в спорте?

— С детства. Начинал с вольной борьбы. В нашем зале был батут, где тренировались циркачи. Однажды мы с другом ради забавы залезли на него. Были шустрыми и артистичными. Нас заметили и позвали в цирк. Работал там с восьми до 12 лет. Этот опыт потом пригодился мне в джиу-джитсу.

— Чем занимались в цирке?

— Был клоуном. Год трудился во Фрунзе. После международного фестиваля клоунады пригласили в московский цирк на Цветном бульваре, который возглавлял Юрий Никулин. В школе почти не учился — репетировал и гастролировал. Был лауреатом всесоюзного циркового фестиваля. Получал хорошую зарплату.

После распада СССР вернулся в Кыргызстан. Вел детскую передачу на телевидении. Попал в гильдию каскадеров Усена Кудайбергенова и снялся в нескольких фильмах. Один из самых масштабных — «Баласагын». Благодаря цирку у меня была хорошо поставлена акробатика. Это позволяло исполнять эффектные трюки в сценах драк и на лошадях.

Отучился в университете на менеджера государственного и муниципального управления. Спорт не бросал никогда. Пробовал себя в футболе, баскетболе, кикбоксинге, ушу-саньда и пауэрлифтинге. Больше всего времени (12 лет) посвятил боксу. За что бы ни брался, получалось быстро. В 2016-м пришел в джиу-джитсу.

Грозный новичок

— Почему именно в джиу-джитсу?

— Со временем удары по голове стал воспринимать болезненнее, организм не успевал отдохнуть между тренировками. Нужен был более мягкий вид спорта, чем бокс. Выбрал джиу-джитсу. В нем нет возрастных ограничений (на одном турнире видел участника 72 лет), не делают амплитудные броски и прогибы. Главное — контроль и позиционная борьба. Как в шахматах.

Мой друг, боец ММА Турсунбек Асылгазиев посещал академию Kyrgyzstan Top Team и рассказывал о ее высоком уровне. Я попросил познакомить меня с тренером.

— Цирковой опыт помог вам в этом виде спорта?

— В цирке я обрел хорошую координацию движений. В боксе — реакцию, а в пауэрлифтинге — силу. Это отличное сочетание.

В первый день занимался со сборной. Тренер показал сложный прием, и я его сразу выполнил. Он удивился, узнав, что я новичок. Перевел к начинающим. Но уже через полгода забрал оттуда, потому что я заскучал. Не мог рассчитывать силу, нечаянно травмировал нескольких парней, и никто не хотел со мной спарринговаться. Мне дали прозвище Камень. Тренер говорил: «Умерь силу и развивай технику. Иначе не вырастешь». Отмечал хорошие для моего возраста физические данные.

Хочешь роста — тренируйся с сильными. Мне повезло. Многие в академии, особенно Муртазали Муртазалиев, Абдурахман Муртазалиев и Руслан Сагдеев, буквально живут джиу-джитсу. У нас дружная компания — общаемся не только в спортзале. Катаемся на велосипедах, устраиваем походы.

Фото @kyrgyzstantopteam. Александр Чурсин (справа) с одноклубниками

На турнир как на войну

— Когда дебютировали на международной арене?

— На чемпионате мира — 2018 (по версии UAEJJF) в Абу-Даби. Особо к нему не готовился, о победе не думал. Ребята поехали, и я с ними. Турнир запомнился необъективным судейством и помощью организаторов местным борцам.

В первой схватке соперник из Колумбии, чтобы помешать выполнить прием, сломал мне палец на ноге. Рефери не увидел. У меня появилась спортивная злость. Выложился и победил. По регламенту мне полагалось пять минут на отдых. Из-за нехватки опыта об этом не знал. Через 30 секунд вновь вызвали на ковер. Не успев отдохнуть, проиграл будущему чемпиону. Заслуживал права побороться за бронзу и просил организаторов о поединке. Но те отказали. В итоге стал четвертым. Понял: если подготовиться как следует, попасть на пьедестал реально.

Фото героя интервью. Александр Чурсин (в центре) и другие кыргызстанцы на чемпионате мира - 2018

Весь следующий год я тренировался: вначале дважды, а ближе к ЧМ — трижды в день. Нагрузки были бешеные, и незадолго до старта повредил позвоночник. Появились проблемы с правой рукой. Поехал в Абу-Даби с травмой.

— Тяжело было на чемпионате?

— Только в финале — кое-как выиграл с преимуществом в балл. Благодаря адреналину травма почти не мешала. Но потом рука болела сильно. Долго ходил на массаж.

— Чем еще запомнился ЧМ — 2019?

— Я хотел выступить среди ветеранов, но участников моего возраста было мало. Боролся среди профессионалов старше 30 лет. В весовой категории 77 килограммов было 92 человека, включая спортсменов на 10 лет моложе меня. Все — первые номера своих сборных.

Провел шесть схваток. Пять закончил досрочно — на первой минуте. Учел все былые ошибки. Когда вновь не давали отдохнуть, сказал твердо: «У меня пять минут!». На старте, правда, чуть не дисквалифицировали: выполнил прием гард из стойки, который обладателям белого пояса запрещен.

Фото героя интервью. Александр Чурсин (в центре) на чемпионате мира - 2019

Среди соперников были два араба. Одному из них я вроде бы сломал руку. Знал, что будут засуживать, и выходил как на войну. Нужно было выигрывать явно. Молодым партнерам по сборной в схватках с хозяевами советовал быть осторожнее.

Перед финалом кто-то украл у меня пояс. Без него бороться нельзя. Вначале опешил, а когда мне сделали предупреждение, схватил с пола чужой пояс и побежал на ковер.

Когда чемпиона хлещут ремнем

— С кем отметили золотую медаль?

— С друзьями и одноклубниками. У нас в академии есть традиция: спортсмены выстраиваются в форме туннеля и хлещут ремнями идущего через него чемпиона. Тренер вручил мне синий пояс. Теперь зарабатываю на пурпурный.

Пояс, в котором я стал чемпионом мира, подарил мэру Канта. Он помог мне с поездкой на первый чемпионат мира. А вот на ЧМ — 2019 я ездил полностью за свой счет.

— Кому посвятили титул?

— Кыргызстану. Это мой вклад в развитие нашего спорта.

Спортсменам в республике тяжело — многие не могут раскрыть свой талант без денег. Сам прошел через это будучи боксером. Сидел дома, хотя пора было ездить на зарубежные турниры. Ездили или «свои», которых я обыгрывал на сборах, или имевшие деньги.

— Изменилась жизнь после победы?

— Самоутвердился и еще сильнее поверил в себя. Всю жизнь в спорте. Мечтал пережить эту эйфорию.

Фото @chursin_alexandr. Александр Чурсин на тренировке

Весной открыл в Канте секцию джиу-джитсу. Долго хлопотал, прежде чем дали помещение. Хотя в городе узнаваем. В секции 24 человека. Среди них юные таланты с блеском в глазах и взрослые состоявшиеся люди. Некоторые знакомые записались из уважения ко мне и втянулись. Мы проработали 1,5 месяца, а потом начался карантин. Зал закрыт; бегаем кроссы, играем в футбол, упражняемся на турнике.

— В этом году куда-то поедете?

— Если к осени спортивный сезон возобновят, возможно, поеду на чемпионат по версии IBJJF в Москву.

Нет рутине!

— Чем еще увлекаетесь?

— Кайтсерфингом — каждые выходные катаюсь на Иссык-Куле. А еще параглайдингом и мотокроссом. Иногда для удовольствия боксирую. В числе первых стал развивать в КР социальные танцы. В Бишкеке у них уже около тысячи приверженцев.

Три года увлекался дрифтом, брал бронзу на чемпионате КР по сноубордингу и соревнованиях по драг-рейсингу. Есть опыт в альпинизме. Собираюсь научиться пилотировать самолет.

— Как вы столько успеваете?

— Живем лишь раз. Хочется попробовать все. Каждый день должен приносить интересный опыт.

Заметил, многие рано стареют. Не торопитесь! Занимайтесь спортом. Он отвлекает от рутины, прибавляет здоровья и желания жить.