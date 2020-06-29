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Спорт

Кыргызстанец выиграл турнир по гольфу в США

Фото Федерации гольфа Кыргызстана. Гольфист Жантай Малатаев

Кыргызстанец Жантай Малатаев выступил на двух турнирах по гольфу во Флориде (США). Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Первый турнир продолжался три дня, и все время шел ливень. Участвовал 31 спортсмен, включая сильных юниоров из США.

«Жантай показал отличный настрой на победу и добился ее. Он получил право войти в международный рейтинг взрослых гольфистов-любителей. Туда входят 7 тысяч человек. Жантай — первый из кыргызстанцев», — отметили в федерации.

На втором турнире Малатаев занял третье место и вышел на 5 321-ю строчку в рейтинге.
Ссылка: https://24.kg/sport/157752/
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