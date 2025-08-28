16:40
Общество

«Суйу Бьюти Фест» в Бишкеке: Доминик Джокер зажег на сцене

В Бишкеке прошел первый в Кыргызстане фестиваль красоты и музыки — SUIU BEAUTY FEST. Мероприятие прошло в гольф-клубе «Кленовый лист» и собрало сотни гостей, которые с раннего утра стремились погрузиться в атмосферу стиля, музыки и творчества.

С самого утра на территории фестиваля работала ярмарка pop-art с участием топовых косметических брендов. Гости могли познакомиться с новинками декоративной и уходовой косметики, получить советы от бьюти-инфлюенсеров и поучаствовать в мастер-классах. В течение дня открывались чилаут-зоны, фуд-корт и фотозоны, где каждый мог сделать памятные кадры в стильной обстановке.

Кульминацией вечера стало выступление хедлайнера — российского артиста Доминика Джокера. Зрители поднимались с места и подпевали каждому хиту, а эмоциональная энергетика артиста передавалась всей публике. Кроме того, на сцене выступили Азат Раимбердиев, группа «Элес», Макпал Исабекова и Айкын Толопберген, подарив зрителям яркий музыкальный коктейль и незабываемую атмосферу праздника.

Особой изюминкой фестиваля стали стендап-шоу и выступления комиков Zee, Нагимуши и Эльданы Foureys, которые привнесли в вечер легкость и юмор. Гости активно общались, делились впечатлениями и наслаждались живой музыкой, фотозонами и праздничной атмосферой.
