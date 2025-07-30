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Экономика

На Иссык-Куле строят гольф-клуб. Проект курирует Рустам Жапаров

На берегу озера Иссык-Куль в селе Кош-Коль идет строительство первого в Кыргызстане гольф-клуба международного класса Issyk-Kul Golf Resort. Руководителем проекта выступает Чингиз Жумалиев, а куратором — Рустам Жапаров, сын президента Садыра Жапарова.

Объект занимает 104 гектара, из которых 70 отведены под гольф-поля на 18 лунок в стиле «линкс». По словам Чингиза Жумалиева, уже завершено около 75 процентов строительных работ, а к концу 2025 года планируется завершить поле полностью. На территории также создается гольф-академия, девелоперская зона с жилыми домами и полноценная инженерная инфраструктура.

В YouTube опубликован подробный видеоролик о проекте, в котором Чингиз Жумалиев демонстрирует ход работ и рассказывает об амбициозных целях — войти в международный гольф-реестр и проводить турниры мирового уровня. Над проектом работает команда из более чем 300 человек, большинство из которых — граждане Кыргызстана. Создана отдельная служба гринкиперов и агрономов, уже высажено более 3 тысяч деревьев, в том числе местных эндемичных пород.

«Идея возникла в 2022 году, а реализация началась в ноябре 2023 года. Это будет не закрытый клуб для избранных, а открытое пространство, куда сможет прийти любой желающий — поиграть, учиться, отдыхать», — говорит Чингиз Жумалиев.

По его словам, проект реализуется с участием зарубежных консультантов и компаний: в разработке концепции участвовали специалисты из Великобритании и России, оборудование и материалы поставляются из США, Европы, Китая.

Отдельно Чингиз Жумалиев отметил, что проект получает содействие со стороны Рустама Жапарова, в первую очередь при решении бюрократических вопросов. «Это уникальный объект. Порой нужно быстро завозить специализированные семена или технику, которые не зарегистрированы в наших реестрах. Здесь поддержка властей позволяет не тормозить процесс», — подчеркнул он.

Продажа недвижимости на территории уже стартовала, почти все коттеджи на первой очереди забронированы. Среди инвесторов как кыргызстанцы, так и международные партнеры. Завершить строительство гольф-клуба планируют к сезону 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337984/
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