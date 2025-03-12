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Бизнес

Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире

С 3 по 6 марта в Кыргызстане прошел турнир по гольфу, организованный поставщиком услуг кибербезопасности DOS Network Consultancy and Services KG (DOS.NCS@KG). Мероприятие было посвящено специалистам, обеспечивающим защиту граждан и бизнеса от киберугроз.

«Как и правоохранительные органы, эксперты по кибербезопасности ежедневно стоят на страже цифрового мира, предотвращая утечки данных и финансовые преступления. Банки, государственные учреждения и частные компании доверяют им защиту персональной информации и активов клиентов. Турнир стал не только возможностью отвлечься от профессиональных задач, но и признанием их значимого вклада», — подчеркнула директор компании-организатора Шахида Нурхаджиева. 

Победителями соревнования стали три представителя коммерческих банков, разделившие призовой фонд в $5 тысяч. Компания DOS.NCS@KG объявила о намерении сделать турнир ежегодным, предоставляя специалистам по кибербезопасности шанс проявить себя и за пределами цифрового пространства.


Справка

DOS Network Consultancy and Services KG (DOS.NCS@KG) — компания, специализирующаяся на кибербезопасности, защите данных и предотвращении киберугроз.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/322496/
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