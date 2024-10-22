В Кыргызстане гольфисты закрыли сезон. В Бишкеке прошел турнир Кyrgyz Open

В Бишкеке прошел турнир по гольфу Кyrgyz Open — 2024. В нем приняли участие профессиональные спортсмены и любители из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, России, Кореи, Китая, Индии, Канады.

Теплая солнечная погода благоприятствовала гольфистам, что позволило показать высокие результаты и зрелищную игру.

«Не выходите на поле. Это опасно», — предупредил меня сотрудник гольф-клуба. Конечно, опасно, потому что, согласно требованиям, современный мяч весит не менее 45,9 грамма и его диаметр должен быть не менее 42,67 миллиметра.

Гольф — весьма сложный вид спорта. В нем огромное количество приемов и терминов, которые новичку не запомнить, а как считают очки, без консультации знатоков не разберешься.

Соревнования прошли в двух форматах, которые отличаются системой подсчета очков, — гросс и стейблфорд.

Все участники продемонстрировали отличную технику.

Победителем в гроссе стал Алмаз Тиленбаев. В стейблфорде в зависимости от личного коэффициента победу праздновали Эльгиз Ишенов (0-13.9) и Владимир Ли (14-28). Среди женщин лучшей стала Каныкей Калмурзаева. Все представляли Кыргызстан.

Победителям и призерам вручили ценные призы и памятные трофеи. А организаторы, в свою очередь, отметили высокий уровень подготовки спортсменов и выразили надежду на дальнейшее развитие гольфа в нашей стране.

Далее всех ждали гала-ужин и небольшой концерт.