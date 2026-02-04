23:32
В Узбекистане хотят построить современный гольф-курорт

Малайзийская компания Spora Global Sdn Bhd представила проект строительства крупного гольф-курорта в Ташкентской области. Сейчас инвесторы готовят визит в Узбекистан для выбора площадки и оценки технических условий будущего объекта, пишет Podrobno.uz.

На Иссык-Куле строят гольф-клуб. Проект курирует Рустам Жапаров

Проект обсуждался на встрече посла РУз Каромиддина Гадоева с исполнительным директором фирмы Фио Фахми. Предполагается, что комплекс будет реализован в формате государственно-частного партнерства совместно с хокимиятом области.

По замыслу инвесторов, курорт объединит профессиональное поле для гольфа, гольф-клуб, гостиницы категорий четыре и пять звезд, жилые резиденции и обширную рекреационную инфраструктуру — оздоровительный центр, ресторан, аквапарк и площадки для зимних видов отдыха.

Spora Global с 2012 года разрабатывает и управляет подобными объектами в Сингапуре, Австралии, Шотландии и ряде других стран.
