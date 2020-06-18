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Спорт

Откровенные фото и волейбол. Как заводит фанатов казахская спортсменка

Фото © Instagram. Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова

Волейболистка Татьяна Демьянова — одна из самых популярных спортсменок у себя на родине. Об этом пишет РИА Новости.

Помимо игры в волейбол девушка увлекается единоборствами, а именно — тайским боксом. Но наибольшую популярность очаровательной спортсменке принес ее Instagram и участие в откровенных фотосессиях.

Татьяна начала заниматься волейболом с девяти лет после переезда семьи в Костанай. В спортивную секцию ее привела мама, тренер по волейболу. В прошлом сезоне спортсменка выступала за команду «Алматы».

В интервью изданию vesti.kz обладательница роскошных форм рассказала о том, ради чего готова завязать с волейболом, почему решила заняться боксом, высказалась о своем отношении к Instagram и сексу.

«Я не говорю, что волейбол — это вся моя жизнь. Я могу завершить карьеру, если найду своего мужчину и выйду замуж. Тогда я перестану играть, потому что здоровье важнее. В спортивном плане я, конечно, хотела бы попасть на чемпионат мира, хотя это труднодостижимо», — рассказала спортсменка.

«Просто понравилось. Когда пришла на первую тренировку, думала, что больше не буду заниматься — тренировки сложные, больше на выносливость. Тренер меня гонял, сразу поставил удар и потом сказал, что я, наверное, больше не приду. Он меня зацепил этим, взял «на слабо». Но я продолжила ходить, сейчас уже не так часто, но периодически бывает», — вспоминает Татьяна.

«Instagram — это всего лишь фотографии, мое личное пространство. Да, на моей странице есть реклама. По-разному бывает. Когда-то меньше, когда-то больше. Иногда предлагают пошлую рекламу, приходится отказываться. Такая реклама мне не нравится, в плане текста или в других аспектах. То есть, условно, я не буду рекламировать какое-либо заведение, если я сама туда не собираюсь и меня оно не впечатлило. В целом у меня не так много времени на это, в 80 процентах случаев я отказываюсь от предложений по рекламе», — поделилась с изданием волейболистка.

Волейболистка рассказала, что однажды заработала 120 тысяч тенге, рекламируя в Instagram нижнее белье. «Мне понравилось, это действительно крутое белье», — отметила она.

«Любой спортсменке будет сложно ответить. Бывают матчи, которые сильно захватывают, но равносильны ли они сексу? Я бы сказала, что в 80 процентах случаев секс круче», — откровенничает Татьяна.
Ссылка: https://24.kg/sport/156555/
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