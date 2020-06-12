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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу занимает 96-е место в рейтинге ФИФА

Фото из архива КФС. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу занимает 96-е место в опубликованном рейтинге ФИФА.

В нем 210 команд. Тройку лидеров составляют Бельгия (1 765 очков), Франция (1 733) и Бразилия (1 712).

У сборной Кыргызстана 1 240 очков. Она идет 96-й с ноября 2019 года. Тогда же она сыграла свой последний на сегодня матч.

Из-за коронавируса поединки национальных сборных не проводятся. Среди отложенных турниров — отбор на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023, где участвуют кыргызстанцы. Тем не менее за время пандемии рейтинг ФИФА опубликовали дважды. В следующий раз его выпустят 16 июля.
Ссылка: https://24.kg/sport/155727/
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